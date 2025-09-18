Santa Maria, ministero più vicino. Giuli: "Il percorso procede"

Non è un annuncio ufficiale, ma ci si avvicina: il ministero della Cultura è pronto a entrare formalmente nella Fondazione Santa Maria della Scala. Il ministro Alessandro Giuli, a margine della mattinata di studi su “Cambiamento climatico e tutela del paesaggio tra cultura, natura e identità” che si è tenuto nella sala sant’Ansano del complesso monumentale, conferma l’ipotesi. Non dice nulla di più di ciò che si era prospettato, ma neanche nulla di meno: "Il percorso procede, abbiamo le migliori intenzioni. Il ministero ha già impegnato delle risorse e per quanto ci riguarda siamo massimamente attenti all’importanza di questo luogo e di questa istituzione e molto ben intenzionati a garantire la nostra presenza". E ancora: Il ministero dice sì e quando dice sì può entrare e entra volentieri nella governance di un’istituzione, ma lo fa naturalmente dialogando con il territorio che è sempre ciò che muove il ministero. Il ministero entra sempre dopo aver ascoltato il territorio, le istituzioni, i corpi sociali e la cittadinanza. Mi sembra che questo appello esista, la prima risposta è già arrivata e andremo avanti insieme".

È uno snodo cruciale, questo, per il futuro della Fondazione Santa Maria della Scala, perché - oltre alle idee - servono compagni di viaggio solidi e disposti a sostenere finanziariamente il salto di qualità sia nell’operazione recupero sia in quella di creazione di una strategia per gli anni a venire, che ridefinisca complessivamente la visione di ciò che potrà essere in futuro l’Antico Spedale.

"Siamo in una città – ha esordito il ministro Giuli nel suo intervento conclusivo della mattina di studi – che ha contribuito a scrivere pagine indelebili della nostra storia e plasmato tanta parte della nostra identità". Non un omaggio formale, perché Giuli affonda i riferimenti, parlando di "città antesignana del modello di civiltà moderna e contemporanea" e citando la figura di Ermete Trismegisto, nel pavimento del Duomo dall’altra parte della piazza. O ancora, il "Santa Maria della Scala, uno dei primi ospedali sorti per l’accoglienza dei viandanti sulla Francigena, a testimoniare il senso di comunità. E parlare di paesaggio dentro un ospedale che custodiva la salute di chi passava di qua richiama l’impegno a custodire i nostri luoghi".

Da qui i riferimenti alla tutela per il paesaggio inseriti anche in Costituzione ("ma l’idea è di un paesaggio di qualità e dinamico, non un’immagine statica e oleografica del passato").

A proposito dei temi al centro dell’incontro, il ministro Giuli ha sottolineato che "non bisogna vivere il cambiamento climatico con rassegnazione, disperazione. Non bisogna caricare di senso fatalista quello che sta avvenendo. Il mondo è un progetto in cambiamento continuo come l’uomo e la cultura e il ministero hanno il dovere di precedere il problema oltre che prendersi cura degli effetti di ciò che accade". E per questo serve una "militanza reale, fattiva rispetto alla necessità di non attendere che siano l’ambiente e il cambiamento climatico a determinare le nostre azioni, ma che sia una forma attiva di approccio ai cambiamenti climatici e alle modificazioni del paesaggio ad orientare le nostre scelte".