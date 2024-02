Santa Maria, l’eredità dell’ex Cda. Idee e progetti da un milione di euro

E’ un bilancio di previsione per il 2024 da circa un milione di euro quello lasciato in eredità dal Cda dell’ex presidente Lucia Cresti alla nuova governance della Fondazione Santa Maria della Scala. Nella relazione programmatica non soltanto ci sono i numeri dei costi e dei ricavi previsti per quest’anno, ma anche una serie di progetti che spetterà al nuovo presidente Cristiano Leone e alla sua ’squadra’ decidere se realizzare o meno. Nel dettaglio, la previsione di spesa per il 2024 è di 959.075 euro, il 41,71% di costi di funzionamento per lo svolgimento delle attività culturali e il 31,29% destinato al pagamento del personale, ovvero 293mila euro. Il direttore della Fondazione percepirà 85mila euro lordi, il direttore amministrativo 51mila, l’addetto alla comunicazione 35mila.

Prevista anche la figura di addetto alla Convegnistica, Rapporti con i soci, Relazioni esterne che prenderà 35mila euro lordi così come l’addetto alla Didattica, Formazione e ricerca, mentre il manutentore full time sarà retribuito con 33mila euro lordi e la segretaria part-time con 19mila. Ci sono poi gli incentivi ai sette dipendenti assegnati temporaneamente dal Comune alla Fondazione per un importo di 7mila euro. Nei piani di Lucia Cresti il Santa Maria si dovrebbe avvalere di consulenze amministrative, fiscali e legali, nonché di formazione qualificata per i dipendenti per un totale presunto di 75mila euro.

Calcolate poi le indennità del collegio dei sindaci per complessivi 15.200 euro, mentre quelle del Cda saranno stabilite dal socio fondatore, cioè il Comune, "nella prima riunione di insediamento dell’assemblea". L’assicurazione della Fondazione peserà per 40mila euro: 33mila per le opere d’arte e 7mila per gli organi e le mostre. Una voce importante della spesa è rappresentata dai 400mila euro previsti per le attività culturali: 350mila per la realizzazione di esposizioni e 50mila per ulteriori iniziative come convegni, conferenze, rassegne e laboratori. Segue un elenco dettagliato delle mostre che "il Cda si propone di realizzare": quella su Aleardo Paolucci, quella su Arte del Novecento (in collaborazione con Fondazione Mps e Pinacoteca di Siena), la mostra fotografica di Antonio Migliori e quella sui Libri d’Autore.

Nella relazione si legge poi: "Il Cda si riserva altresì la possibilità di allestire una mostra su un grande artista riconosciuto a livello internazionale, laddove intercetti contributi e sponsorizzazioni. Si consideri peraltro che il Cda in via prudenziale non ha considerato gli ulteriori 250mila euro che, secondo delibera di Giunta, possono essere destinati alla Fondazione nel caso di disponibilità nel bilancio comunale". C’è poi una sorta di ’invito’ alla nuova governance a "costruire rassegne e/o appuntamenti annuali" come ’In Contemporanea’, da cui è scaturita la mostra Raggio Verde, e l’esposizione sui Libri d’Autore. C’è inoltre l’input ad aprire il Santa Maria a nuove esperienze come ’Lumen’ a cura di Antonio Migliori sul tema Fonte Gaia e la mostra dedicata ai grandi del ’900. Da implementare infine la campagna di comunicazione con un investimento previsto di 80mila euro. Passando ai ricavi, la Fondazione prevede la somma di 964.600 euro: 350mila dal socio fondatore (più gli altri eventuali 250mila), 420mila euro dalla bigliettazione visti i 419mila euro introitati dal primo gennaio al 31 ottobre dell’anno scorso per un totale di 79.042 ingressi al Complesso museale. Dalle mostre nel 2024 si presumono entrate per 40mila euro. Quanto a eventuali contributi esterni, "si ritiene che la Fondazione possa intercettare contributi da soggetti pubblici per 20mila euro, da privati per 5mila e proventi da sponsorizzazioni e partnership per 20mila euro. Altri 30mila euro sono i ricavi ipotizzati per l’affitto delle sale alla luce dei 23.668 euro percepiti dal primo gennaio al 31 ottobre 2023. Infine l’affitto del Bookshop può portare 50mila euro, mentre la caffetteria, che "verrà data alla Fondazione secondo il contratto tra Comune e Sigerico a beneficio di terzo, porterà nelle casse del Santa Maria 25mila euro.