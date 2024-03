Santa Maria, l’affondo di Vezzali: "Ogni giorno sia importante per noi"

Prima una visita nella Contrada del Drago, ("Non me ne vogliano le altre…"), poi al Santa Maria della Scala, per incontrare, nella sala Italo Calvino, le giovani e i giovani schermitori del Cus e della Mens Sana e alcune classi dell’indirizzo sportivo dell’Istituto Bandini. La campionessa Valentina Vezzali ha trascorso così la sua prima vola a Siena, nella Giornata Internazionale della Donna, lei fiorettista che ha fatto la storia della scherma italiana e mondiale, prima di dedicarsi alla carriera politica.

"Oggi è una giornata importante – ha affermato Valentina Vezzali –, ma per le donne e altre categorie svantaggiate, ogni giornata dovrebbe essere importante. Sono molto contenta di essere qui a Siena per trasmettere il messaggio che con la volontà e la determinazione, le donne possono raggiungere tanti traguardi, al pari degli uomini". Tanti i ragazzi ad ascoltare la sua storia. "È fondamentale oggi motivare i giovani – ha aggiunto la campionessa – e farli focalizzare sui loro obiettivi. Niente è impossibile, basta essere determinati e preparati per affrontare al meglio le difficoltà e per far emergere la propria personalità". Inevitabile una domanda sul presunto stupro di Chianciano: "Ci sono delle indagini in corso, la giustizia farà scuramente emergere la situazione, al momento non ritengo opportuno rilasciare commenti".

Al fianco di Valentina Vezzali, nella sala Italo Calvino, l’enologa e imprenditrice Gioia Cresti. "È fondamentale dare importanza al lavoro femminile – le sue parole – e in tutti i campi. Io lavoro nel settore dell’agricoltura, un settore estremamente difficile, soprattutto per le donne. Credo che con impegno, costanza e forza le donne possono arrivare dove vogliono. Io sono un esempio di imprenditoria femminile, ho un’azienda vitivinicola. Il campo del vino è al centro dell’economia senese, un settore in espansione a livello mondiale: va amplificato e va fatto capire quanto sia importante per noi e per le generazioni future".

L’incontro al Santa Maria della Scala, dal titolo ‘Donne di oggi’ è stato curato dall’assessorato alle pari opportunità, dalla Commissione consiliare delle elette e dalla Commissione consiliare pari opportunità del Comune, in collaborazione con l’interclub Soroptimist International d’Italia - Club Siena, Club Panathlon di Siena – Valentina Vezzali è socia del Panathlon Club di Jesi e ieri sera ha partecipato alla conviviale di marzo del Panathlon Siena, che l’ha invitata in città – e Club Inner Wheel di Siena.

"Abbiamo voluto celebrare la Festa della Donna con un calendario di eventi dislocati sul territorio e durante tutto il mese di marzo – ha commentato Micaela Papi, assessore alle Pari opportunità – proprio per evidenziare l’importanza della donna che non può essere ridotta a un solo giorno istituzionale. Per la prima volta a Siena abbiamo un sindaco donna, una guida ispiratrice per tutti e la cui elezione dimostra un segno tangibile del cambiamento e del progresso mentale della nostra città. Le donne maritano di assumere ruoli di responsabilità e la diversità di genere è un arricchimento. Tanto è stato fatto, ma ancora tanto c’è da fare".

"In questo calendario pieno di eventi abbiamo messo da parte la retorica e messo al centro i contenuti e la sostanza. Valentina Vezzali e Gioia Cresti hanno in comune l’impegno, la determinazione, il sacrificio e la fatica: valori propri delle donne", le parole dell’assessore allo Sport Lorenzo Lorè