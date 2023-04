Santa Maria, la nomina della nuova direttrice ancora non è prevista

Che fine ha fatto il bando per il direttore scientifico del Santa Maria della Scala? Il 5 aprile la commissione giudicatrice ha individuato la vincitrice, Chiara Valdambrini, archeologa formatasi all’Università di Siena e che ricopre analogo incarico al Museo archeologico e d’arte della Maremma. Dopo diciotto giorni ancora non ci sono certezze né tempi certi.

Due giorni fa, venerdì, il consiglio di amministrazione della Fondazione Santa Maria si è riunito, ma all’ordine del giorno non c’era la ratifica del risultato. E il presidente Lucia Cresti al momento non indica scadenze possibili.

Presidente Cresti, venerdì non era in programma l’adozione dell’atto sulla direzione scientifica?

"No, nella seduta di venerdì 21 abbiamo parlato del bilancio consuntivo. Quell’atto non è mai stato all’ordine del giorno".

E nessun passaggio sull’esito della selezione?

"In questa occasione il consiglio di amministrazione ha formalmente preso atto della consegna, da parte della commissione giudicatrice, del plico relativo alla selezione pubblica per la direzione scientifica. Io stessa l’avevo ricevuto pochi giorni prima dal presidente della commissione".

Perché dopo quindici giorni ancora non c’è stato questo passaggio?

"Il consiglio di amministrazione ha valutato più urgenti altre priorità, come appunto la discussione sul consuntivo".

Ma è stata individuata una data per la presa d’atto del risultato e quindi l’ufficializzazione dell’incarico?

"No, al momento no. Abbiamo appena ricevuto tutto l’incartamento".

Nemmeno un orizzonte temporale di massima?

"Per il momento no, il cda non ne ha minimamente parlato".

Ma non è strano questo ritardo e che dopo due settimane dall’esito della selezione non ci siano ancora novità?

"Nessuna stranezza, come detto il cda ha valutato di procedere prima su altre questioni".

Orlando Pacchiani