Santa Maria, la meraviglia e le attese

Un conto sono i programmi e i contenuti, ancora in buona parte di là da venire. Un altro è la bellezza emozionante che suscita ogni volta la discesa nei meandri del Santa Maria della Scala. L’apertura di un tratto della strada interna è l’ennesima finestra aperta su una storia millenaria, sulla crescita di una struttura che si è fatta cittadella dell’accoglienza e poi ospedale. Scendere ora dalla Corticella, entrare nelle stanze a volta, osservare la trama del mattonato ripensando alle funzioni che ha ospitato, immaginare tutto quello che ancora ci sarà da fare. Ecco, anche per questo Siena è a un bivio, dopo troppi tentennamenti e incerte prospettive. Il Santa Maria della Scala ha bisogno di una visione per disegnare il proprio futuro.