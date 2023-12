Santa Maria, il Cda perde un pezzo. Lettera di dimissioni di Minervini

Dimissioni a sorpresa dal consiglio di amministrazione della Fondazione Santa Maria della Scala. Sarebbero quelle presentate dal noto esperto balistico Paride Minervini in una lettera indirizzata al sindaco Nicoletta Fabio e al presidente della Fondazione, Lucia Cresti. La comunicazione sarebbe stata inviata in questo periodo di festività, a pochi giorni dalla scadenza del Cda, prevista il 31 dicembre.

I rumors riferiscono di diversi episodi registrati in questo anno di mandato, durante i quali Minervini avrebbe più volte manifestato diversità di vedute con la presidente Cresti in merito alla conduzione della Fondazione, chiedendo maggiore autonomia rispetto all’amministrazione comunale nelle scelte strategiche per il rilancio dell’ex Spedale. Rilancio che ha trovato non pochi ostacoli, anche alla luce dei numerosi avvicendamenti avvenuti negli anni proprio all’interno del Cda. L’allora sindaco Luigi De Mossi aveva designato, oltre alla presidente Lucia Cresti, Giovanni Liberati Buccianti, Michele Capitani, Francesco Boschi e Veronica Ferretti. Il primo cambio si registrò con le dimissioni di Capitani, chiamato a ricoprire il ruolo di assessore comunale all’Urbanistica, e quelle di Veronica Ferretti, docente e storica dell’arte, oggi alla guida della Fondazione Casa Buonarroti. De Mossi nominò allora Minervini e Cecilia Mostardini, per l’esperienza, la professionalità e la competenza possedute, nonché per la preparazione professionale e culturale nel settore di competenza. Seguirono le dimissioni "per motivi personali" di Francesco Boschi, figura molto vicina al sindaco Nicoletta Fabio. Ora arriva anche l’addio di Minervini che, con questa azione in ’zona Cesarini’, pare lanciare un messaggio forte e chiaro. I punti di rottura con la presidenza e il Comune riguarderebbero la gestione di alcune mostre con ’Il Sole24ore’ e l’evento ’Wine & Siena’, dove Minervini avrebbe chiesto chiarimenti inerenti i rapporti con le organizzazioni.

’Tabula rasa’ dunque per il sindaco Nicoletta Fabio, che è alle prese con l’esame delle candidature per il Cda della Fondazione. Tanti i nomi degli aspiranti presidenti: dall’ex sindaco Pierluigi Piccini, all’ex candidato alle suppletive Tommaso Marrocchesi Marzi, al docente universitario Luca Fiori passando per le candidature di vari avvocati. Ma anche nella scelta finale, i beninformati non escludono possibili colpi di scena.