Santa Maria delle Nevi E’ iniziato il restauro

Iniziati i lavori per il restauro della chiesa di Santa Maria delle Nevi, anche grazie ai finanziamenti Pnrr sulle aree rurali. Sono arrivati quasi 150mila euro dall’Europa per riportare al suo splendore uno dei luoghi di culto più caratteristici del territorio colligiano. Le opere che verranno eseguite comprendono il rifacimento del pavimento interno, la formazione di un lastricato perimetrale in pietra, il rinforzo delle volte e degli archi, la ricostruzione del solaio, il consolidamento degli architravi e delle murature laterali. Non solo: gli interventi prevedono il rifacimento della struttura del tetto, degli intonaci esterni della chiesa e il restauro del portoncino in legno di ingresso alla chiesa. Un restauro, quindi, completo. La piccola cappella di Fabbricciano è di proprietà della Fondazione Don Gnocchi grazie a un lascito testamentario della contessa Wilma Cerrano. La chiesetta è un piccolo gioiello del ‘500 e il progetto è attribuito ad Antonio da Sangallo il Vecchio, architetto e scultore rinascimentale che tra l’altro lavorò alle opere di difesa di Firenze e Livorno e alle fortificazioni di Castel Sant’Angelo a Roma e che operò a Colle intorno al 1520.

La