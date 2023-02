"Santa Maria della Scala Nei prossimi cinque anni sia vera trasformazione"

"I prossimi cinque anni di mandato dovranno essere propedeutici a completare la trasformazione del Santa Maria della Scala". Lo afferma il capogruppo di Forza Italia per Siena, Lorenzo Loré. "Non dobbiamo interpretare il complesso come una semplice sede museale che può ospitare convegni. Dobbiamo invece intenderlo come un polmone della città dove la cultura si fa a 360 gradi. Ecco perché in futuro sarà necessario ragionare seriamente sulla collaborazione tra il Santa Maria

della Scala e le due Università cittadine. Un esempio su tutti è la scuola di restauro di cui si parla da tempo".