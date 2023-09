Santa Maria della Scala I percorsi dell’acqua vanno sold out in 24 ore

Tutto esaurito in meno di 24 ore per l’appuntamento del 21 settembre al Santa Maria della Scala con visita ai percorsi dell’acqua e aperitivo sulla terrazza del VI livello del complesso museale.

In virtù del grande numero di adesioni registrate in poche ore che hanno esaurito i posti disponibili per le visite guidate organizzate insieme all’Associazione La Diana e per salire sulla terrazza dove degustare i prodotti offerti dalle aziende dell’Unione Provinciale Agricoltori di Siena, è stato deciso di replicare l’appuntamento giovedì 28 settembre con le stesse modalità fino ad esaurimento dei posti disponibili. L’iniziativa ha un costo di 5 euro e per partecipare è obbligatorio prenotarsi, scrivendo una mail a [email protected]