Santa Maria della Scala E’ corsa a cinque per il posto da direttore

di Cristina Belvedere

Sarà una sfida a cinque quella di mercoledì nella Sala del Rettorato del Complesso Museale del Santa Maria della Scala, dove sono previsti i colloqui per scegliere ii direttore della Fondazione. In corsa ci sono il dirigente comunale Iuri Bruni, attualmente alla guida della Direzione Cultura di Palazzo pubblico, e Angel Moya Garcia, critico e curatore d’arte contemporanea, oggi co-direttore per le Arti Visive della Tenuta Dello Scompiglio a Lucca e socio di Icom Italia (International Council of Museums), dell’Ikt (International Association of Curators of Contemporary Art) e dell’Iac (Istituto di Arte Contemporanea in Spagna).

A contendere loro il prestigioso ruolo ci sono anche professionisti del calibro di Stefano Raimondi, critico e curatore d’arte, direttore artistico di ArtVerona e dal 2010 alla guida del network culturale ’The Blank Contemporary Art’, con cui organizza annualmente il Festival d’Arte Contemporanea ArtDate e con cui ha curato le personali di Nathalie Djurberg & Hans Berg, Eva & Franco Mattes, Jonas Mekas e Deimantas Narkevičius. C’è poi Guicciardo Sassoli de’ Bianchi Strozzi, imprenditore e storico dell’arte: le sue ricerche si concentrano in particolare sulla storia della critica d’arte del XIX e XX secolo. E’ stato fra gli organizzatori del 35° Congresso Mondiale di Storia dell’Arte del Ciha a Firenze nel 2019. Infine, troviamo Chiara Valdambrini, laureata a Siena e oggi direttore scientifico del Museo Archeologico e dell’Arte della Maremma.

I colloqui, oltre alla discussione sui titoli, l’esperienza professionale e le varie competenze, riguarderanno i progetti di gestione, tutela e valorizzazione del Santa Maria della Scala.

Data l’importanza dell’ex Spedale per la cultura a Siena, la selezione pubblica è internazionale, l’incarico di direttore avrà la durata di tre anni e sarà rinnovabile.

Il direttore, in base allo Statuto della Fondazione, avrà il compito di valorizzare, promuovere e gestire il Santa Maria e il patrimonio in esso custodito, per collocare il complesso museale nel sistema di relazioni con le altre istituzioni locali, nazionali e internazionali, coordinando anche le attività artistico culturali in tutte le loro espressioni.