Santa Maria Casting al rush finale

Conto alla rovescia per la scelta del nuovo Cda della Fondazione Santa Maria della Scala. La ’vecchia’ squadra, capitanata dal presidente Lucia Cresti, è infatti in scadenza alla data del 31 dicembre. Per questo il sindaco Nicoletta Fabio, dopo aver ricevuto 38 candidature tra aspiranti vertici e aspiranti consiglieri della Fondazione, ha esaminato personalmente ciascun curriculum. Non contenta, data la delicatezza dell’incarico, ha voluto incontrare ciascuno dei candidati alle varie posizioni per un colloquio conoscitivo. In altre parole, in questi giorni a Palazzo pubblico c’è stata una sorta di casting, che sta per arrivare alla battute finali. Tra ieri e oggi scade infatti il termine per presentare eventuali integrazioni al curriculum, poi i giochi saranno fatti. Non si esclude quindi che entro la fine dell’anno il sindaco Fabio ufficializzi i nomi del nuovo Cda e quello del nuovo presidente della Fondazione.

L’obiettivo di Palazzo pubblico è scegliere figure di alto profilo con requisiti basati su esperienze e realizzazioni nei settori richiesti per operare nella Fondazione Santa Maria della Scala. Tutti i nominati saranno valutati periodicamente nel loro operato, che si dovrà ispirare agli indirizzi che il Consiglio comunale riterrà utile adottare. Tra i nomi in lizza pare ci sia quello dell’ex sindaco ed ex capogruppo in Consiglio comunale di ’Per Siena’, Pierluigi Piccini, quello dell’ex candidato del centrodestra alle Suppletive a Siena, l’imprenditore del vino Tommaso Marrocchesi Marzi, ma anche quello di Luca Fiorito, docente universitario di Economia della cultura con molteplici esperienze tra Luiss, Cattolica, Columbia University (negli Usa ha vissuto a lungo), Università di Palermo, impegnato da tanti anche nel settore del design con la società Fragile che ha sede a Milano ma rapporti internazionali.

Segue una sfilza di candidature di avvocati e figure note, ma il sindaco Nicoletta Fabio intende andare con i piedi di piombo: in ballo ci sono il rilancio e la valorizzazione dell’ex Spedale, che da anni attende di ricoprire un ruolo centrale nel panorama culturale nazionale e internazionale.

C.B.