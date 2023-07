Santa Fina, affreschi a rischio Gli esperti lanciano l’allarme "Subito revisione e ripulitura"

di Romano Francardelli

Si alza di nuovo il grido di dolore per gli affreschi del secolare ingresso dell’ex ospedale Santa Fina. Quei dipinti murali, realizzati fra il XIV e il XV secolo dal maestro delle torri Sebastiano Mainardi, allievo e cognato del Ghirlandaio, da più di vent’anni sono in attesa della ’provvidenza’, o del miracolo dalla beata Santa Fina ma soprattutto dagli ’uomini di buona volontà’ per un urgente restauro prima che sia troppo tardi. Secondo alcuni esperti le pitture sono a dir poco in "stato di conservazione drammatico; intonaci pericolanti e colore in procinto di caduta e perdita totale del testo pittorico". Necessaria una "revisione, pulitura e rimozione della carta rimasta per asportazione ormai inglobata nell’intonaco. Fissaggi urgenti della pellicola pittorica, dopo le continue infiltrazioni di acqua colata da vecchie tubazioni con resine acriliche in diluizioni diverse e rimozione delle zone lucide con acetone".

E ancora, "consolidamento degli intonaci con malte idrauliche e stuccatura provvisoria con malte idonee". È la diagnosi degli esperti sullo stato di conservazione di queste lunette dipinte da Sebastiano Mainardi; una Madonna col Bambino entro ghirlanda sul pennacchio centrale; i santi Bartolo e Gimignano, Pietro Martire e Niccolò. Mentre gli spazi rimasti vuoti nelle lunette accoglievano due busti in marmo di Santa Fina e San Gregorio, opera dello sculture fiorentino Pietro Torrigiani realizzate a Roma nel 1498 su commissione del canonico Coppi segretario del cardinale Riario che sono conservate al museo civico di piazza Duomo.

Insomma se si vuol salvare questo patrimonio culturale della città occorre intervenire prima possibile magari con provvedimenti d’urgenza.