Sanna, infortunio archiviato: "L’emozione della prima corsa"

di Laura Valdesi

SIENA

"Non ci eravamo messi d’accordo, casualmente ci siamo ritrovati con Antonio nella stessa corsa", racconta Carlo Sanna. Che è tornato in pista ieri nel Gran premio ’Giorgio Macchi’ all’ippodromo di San Rossore a Pisa dove, appunto, ha trionfato Antonio Siri. Entrambi tornavano all’attività agonistica dopo i gravi infortuni avuti nell’ultimo scorcio della stagione. Sanna, come noto, in Piazza durante il Palio dell’Assunta poi vinto nell’Oca, il collega invece durante il palio di Asti, nel settembre scorso mentre montava Bramosu per i colori di Nizza. "Una bellissima emozione – commenta il successo Siri – perché uscivo da un infortunio abbastanza pesante. Bello tornare in sella, ci si prepara ora al 300% per la nuova stagione". Il fantino ha vinto la corsa sulla distanza di 1500 metri riservata a gentlemen rider e amazzoni con un cavallo dell’allevamento da Clodia, Dogon.

Sanna è invece giunto terzo con Sopran Drusilla, la saura di sua proprietà con cui ha già mietuto successi in ippodromo. "E’ stato così emozionante tornare in pista – confessa il fantino – che quasi sembrava fosse la prima volta. Ho montato come se non avessi avuto nulla, libero. Sono molto contento. Non passava mai il tempo che mi separava dal rientro, finalmente ci siamo". C’erano volti senesi, soprattutto proprietari, ieri ad assistere alla corsa del rientro per i due fantini di Piazza che hanno rotto il ghiaccio. "Sono stato anche promosso dai miei figli che conoscendo i cavalli hanno detto che ho fatto un buon piazzato", spiega Sanna.