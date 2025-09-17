Sanità, spaccatura dei sindacati: "L’ospedale non può diventare teatro di campagna elettorale"

"L’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese è da mesi al centro del dibattito cittadino. Per i sindacati Cgil e Uil funzione pubblica è necessario affrontare urgentemente alcune criticitá". Sono spaccati i sindacati sul fronte della sanità. Da una parte la Cisl che attacca quotidianamente Le Scotte; dall’altra Cgil e Uil che affrontano le criticità con spirito costruttivo. "E’ necessario un confronto sugli organici del personale sanitario e socio sanitario – scrivono i due sindacati – che ad oggi risultano inadeguati alle esigenze cliniche ed assistenziali. Il tema dei carichi di lavoro è cruciale: si devono ridurre le ore di straordinario, avviare un piano straordinario di smaltimento delle ferie e si deve garantire ad ogni setting il giusto numero di operatori. La spesa per il personale sanitario pubblico è ancorata a limiti di legge che, vergognosamente, nessuno ha ancora rimosso. Una situazione che penalizza quei territori, come la Toscana, che hanno fatto la scelta di avere un sistema sanitario di natura pubblica".

"Occorre ragionare su percorsi di valorizzazione per chi lavora a partire dalla destinazione in via prioritaria delle risorse dei fondi contrattuali (fortunatamente sbloccati su iniziativa della Giunta Regionale) – continua la nota – alla crescita economica orizzontale dei lavoratori. Tutto questo è reso ancora più necessario dagli esiti delle trattative per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro, che la Fp Cgil e la Uil Fpl non hanno firmato". La nota chiude: "Occorre che Azienda, sindacati ed istituzioni locali affrontino il tema dell’attrattività della sede senese, ignorata da molti professionisti in sede di iscrizione ai concorsi per gli elevati costi dell’abitare e per l’assenza di mezzi di trasporto pubblico. Occorrono investimenti con un focus sulla manutenzione e sull’adeguamento degli spazi: bene i finanziamenti che l’Azienda Ospedaliera ha intercettato ed accogliamo con favore la notizia di un cospicuo stanziamento per la manutenzione degli ascensori e all’aumento del budget per la loro manutenzione. A seguito degli articoli usciti sulla stampa locale ad opera di un’altra sigla sindacale che affrontano temi diversi riguardo il nostro ospedale, temiamo che per fare campagna elettorale si perdano di vista gli obiettivi per il rilancio del nostro nosocomio. Cgil e Uil ribadiscono la volontà di assumere un ruolo propositivo e sono disponibili a lavorare affinché si possano individuare tutte le possibili soluzioni alle questioni affrontate a beneficio dei lavoratori, non sono disposte invece, come qualcuno sta facendo, a ridurre il nostro ospedale in un teatrino della campagna elettorale delle elezioni regionali ed in una resa dei conti con la Direzione che danneggia l’immagine di tutti gli attori, ma soprattutto dei lavoratori".