Sanità, si accede ai servizi da casa. Idea innovativa

Sull’Amiata prende il via un progetto che rivoluzionerà i servizi sanitari. Nel prossimo futuro da casa si potrà accedere negli ambulatori, ai servizi, offerti dalla Casa della Salute presto Casa della Comunità. A presentare il progetto -il primo nella nostra regione e anche sul territorio nazionale – è stato, ieri mattina, il direttore generale della Asl D’Urso nel corso dell’assemblea della Casa della Salute Amiata senese Valdichiana senese. Oggi pomeriggio -ore16- nella sala della Misericordia verranno presentate le linee di questo progetto che porterà l’intelligenza artificiale nei servizi della Asl. La sperimentazione prende il via con i cittadini di Campiglia d’Orcia. Questi, da casa, potranno "accedere" a tutti i servizi socio sanitari. Il primo obiettivo da centrare è quello della facilitazione digitale. Per questo gli operatori, i volontari, della Misericordia di Abbadia saranno a disposizione dei cittadini per dar loro le nozioni di base degli strumenti telematici. Il progetto, come detto, è della Regione Toscana, che lo ha messo a bando. Se lo è aggiudicato il comune di Abbadia. La locale Misericordia si è aggiudicata l’operatività. Oggi pomeriggio la presentazione di tutti gli aspetti del progetto destinato ad abbattere le distanze tra cittadini e servizi della Casa della Salute.

Massimo Cherubini