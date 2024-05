Sanità pubblica, welfare, povertà. Cenni lancia la ’Città Futura’

Tutelare la sanità pubblica, universale e di qualità, mantenendo un alto livello delle prestazioni; affrontare le fragilità e le nuove povertà; incrementare la collaborazione con il terzo settore. Sono alcune delle proposte dedicate alla sanità e al welfare e contenute in ’Futura: la città che verrà’, il programma con cui Susanna Cenni si candida a sindaca di Poggibonsi. Argomenti al centro dell’ attenzione oggi alle 18 a La Ginestra, in un incontro con gli assessori regionali Simone Bezzini (sanità) e Serena Spinelli (welfare) e con Camilla Laureti, candidata del Pd alle Eeuropee. Poggibonsi ha circa 28.300 abitanti; sono oltre 12.500 i nuclei familiari di cui poco più di 5mila con figli; gli anziani sono il 33% della popolazione mentre il 27% sono under 30; sono oltre 3mila le persone che arrivano da altri Paesi. "Come per la sanità pubblica – afferma Cenni – anche le politiche sociali dovranno mettere ancora di più al centro le persone e le famiglie, per non lasciare indietro nessuno. Il sistema sociale del Comune e del territorio ne ha risentito, facendo fatica ad affrontare i nuovi e maggiori bisogni della popolazione e l’aumento delle povertà formativa, economica, sociale, abitativa, alimentare. La risposta che guarda verso una necessaria innovazione sociale si concretizza nel pianificare gli interventi per priorità e mantenendo una relazione quotidiana con il Terzo Settore". Da qui i punti chiave: "Tutela della sanità pubblica e universale a ogni costo; rafforzamento del ruolo centrale di Campostaggia come ospedale di qualità; incremento della rete territoriale, anche attraverso servizi ambulatoriali e domiciliari; piena applicazione della legge 194; rafforzamento dell’assistenza psicologica". Per il Welfare, "attenzione focalizzata sul tema dell’abitare attraverso l’incremento del Fondo Affitti, il miglioramento dell’edilizia residenziale pubblica, la realizzazione di esperienze di social housing". Per le fragilità, "cura della comunità grazie all’ampliamento di progetti per inserimento lavorativo e mediazione culturale; laboratori di inclusione per non autosufficienti; servizi specifici per cittadini over 65; rafforzamento delle azioni di prevenzione della violenza contro le donne e i minori". Sostegno al Terzo Settore.

Paolo Bartalini