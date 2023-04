Sanità pubblica, i rischi in Toscana "Malata di ansia da prestazione"

"La Regione Toscana non ha ancora avuto (dal Ministero) il rimborso Covid per l’anno 2021, pari a 240 milioni di euro. Mancanza di risorse che non consente di rafforzare gli organici e mette a rischio tanti investimenti della sanità toscana". Con questa notizia – rivelata da Pasquale D’Onofrio, segretario regionale Fp Cgil medici, si apre il quadro sulla sanità pubblica tracciato nell’incontro di ieri, prima tappa di un tour fra problemi e potenzialità del sistema sanitario promosso da Intersindacale, con la partecipazione delle rappresentanze di oltre 10mila medici ospedalieri della Toscana (il 90 per cento).

"Un incontro per raccontare ai cittadini come sta la sanità pubblica, spiegare le liste di attesa, le difficoltà dei pronto soccorso e la carenza degli organici – motiva il dottor D’Onofrio -. La sanità pubblica è diventata un ‘prestazionificio’, casa delle prestazioni sanitarie, della diagnostica e non della cura del paziente. Manca una rete che prenda in carico l’assistito, lo intercetti prima che finisca in ospedale. Le liste di attesa, specchio della mancanza di cura, si sono gonfiate in tempi Covid: dal 2019 al 2022 la richiesta di diagnostica pesante (risonanze e tac) è aumentata del 40 per cento. Tanto che oggi non riusciamo a smaltirla. E qui è avanzata la sanità privata".

Ecco l’appello dell’Intersindacale ‘salviamo la sanità pubblica in Toscana’. Il quadro tracciato parte dai problemi e quindi dalla carenza di risorse statali. In Italia la spesa sanitaria è di circa 2.800 euro a cittadino, di cui 600 a carico dell’assistito, per medicinali e ricorso al privato; in Germania, Francia e Inghilterra l’investimento sul sistema sanitario è il doppio di quello italiano. La carenza di risorse si riversa nella carenza di organici: sono andate perse 35mila unità in dieci anni, in minima parte recuperate in tempi Covid, con ritorno poi ai numeri del 2009.

Altro taglio ai posti letto in ospedale, 40mila in meno rispetto a dieci anni fa. La carenza si sente soprattutto nelle strutture per cronici e riabilitative: in Italia ci sono 4 posti letto ogni mille abitanti, in Toscana sono 3,4. Ce ne sono 12.346, dovrebbero essere 14.600, quindi mancano oltre 2mila posti letto. "Non è nata la lungodegenza sul territorio – racconta Pasquale D’Onofrio -. Occorrono subito le Case della comunità o poliambulatori con medici di base e specialisti insieme. Una rete che prenda in carico l’assistito sul territorio: invece oggi il medico di medicina generale prescrive e basta. Poi se si deve fare un esame si va al pronto soccorso. C’è un difetto di filtro sul territorio: se non si costruisce una risposta con poliambulatori, salta tutto il sistema. Da noi è saltato da tempo".

In Italia solo il 6 per cento del Pil è investito sulla sanità, la più grande infrastruttura del Paese. Le Case della comunità con una risposta multidisciplinare potrebbero essere la risposta migliore, nel caso in cui i medici di base accettino di unirsi. Tutto questo per prevenire la nuova sfida: nel 2035 il 30 per cento della popolazione sarà sopra 65 anni, quindi aumenterà la fascia che deve essere seguita in modo sistematico, al di fuori dell’ospedale. "C’è bisogno di un incontro fra sanità e sociale – conclude D’Onofrio -, come di armonizzare la struttura ospedaliera con l’organizzazione territoriale". Ferma la posizione dei medici, espressa da Roberto Monaco, presidente dell’Ordine di Siena: "Chiediamo di preservare la dignità professionale. Turni massacranti, mancato turn over, eccessiva burocrazia, tolgono appetibilità al sistema sanitario pubblico con una deriva verso il privato. Sia chiaro che non siamo contro il privato, perché la salute è un bene comune. Vogliamo solo che il privato sia di ausilio al pubblico e non lo sostituisca. Per questo crediamo che il rilancio del pubblico avvenga attraverso la sua attrattività, dando valore alle risorse umane che lo popolano".

Paola Tomassoni