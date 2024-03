Sani, un talento in trasferta. Mostra del fotografo a Firenze La Fondazione Arte Sacra Contemporanea di Firenze ospita la mostra "gestAzioni" di Leonardo Sani, giovane talento della fotografia da Piancastagnaio. L'autore esplora il tema della gestazione interna dell'artista attraverso contrasti di luce e ombra in ventidue fotografie esposte in coppia.