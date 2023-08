Sangue donato a km ’0’ Riaperto il centro raccolta "Tanti giovani generosi"

Inaugurato ieri a Montalcino il "Centro raccolta sangue" all’interno del presidio sanitario polifunzionale della città del Brunello. Di fatto si tratta della riapertura delle donazioni di sangue che a Montalcino vengono effettuate (dalla nascita della locale sezione Avis) dal 1972. Si è dichiarata soddisfatta la presidente della sezione comunale AVIS Barbara Pii: "Dopo due anni di chiusura, il centro torna ad essere operativo e grazie all’intervento dell’Asl Sud-Est i nostri donatori non dovranno più fare chilometri per donare sangue e plasma. Fortunatamente abbiamo un buon numero di donatori, con tanti giovani nella fascia 18 - 35 anni che chiedono di diventare donatori e questo sembra essere per fortuna in controtendenza rispetto ai dati nazionali. Vorrei ringraziare per il supporto, oltre all’Azienda sanitaria, anche l’Avis regionale e provinciale, l’assessore regionale Simone Bezzini e l’amministrazione comunale". Dopo il saluto di benvenuto da parte del direttore della Zona distretto Senese Lorenzo Baragatti, è intervenuta è intervenuta la direttrice sanitaria Simona Dei che ha sottolineato l’importanza della cultura del dono e dell’alleanza fra associazioni del territorio e istituzioni. Soddisfatto di questa riapertura anche l’assessore Bezzini: "Ci tengo a ringraziarvi tutti - ha detto - questo era un impegno preso ed oggi è realizzato. Siamo riusciti a dare una risposta grazie al lavoro di tutti, maturato dopo una serie di incontri e di confronti a volte anche animati con associazioni e cittadinanza. La donazione di sangue è un ingranaggio fondamentale nel nostro sistema sanitario ed è significativo che il centro apra proprio in un periodo (quello delle vacanze) in cui tutto rallenta o si ferma. sarà forse un piccolo obiettivo ma di grande significato per tutta il territorio e le sue comunità". Anche il sindaco di Montalcino Silvio Franceschelli ha ringraziato tutti i soggetti che hanno reso possibile l’apertura del centro citando in modo particolare il "Comitato cittadino per il Presidio di Montalcino" sempre pronto a proporre iniziative ed azioni mirate al miglioramento e all’istituzione di servizi per i cittadini. Il Sindaco ha anche ringraziato Davide Ricci, responsabile del presidio di Montalcino e la presidente della sezione comunale Avis Barbara Pii per il loro concreto impegno nel raggiungimento di questo traguardo. A questo punto non resta che augurare buon lavoro a chi opera nel centro augurandosi che sempre più donatori, diventino protagonisti del gesto più bello, essere solidali e disponibili a donare se stessi per il bene di tutti".

Andrea Falciani