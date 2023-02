San Valentino cade ogni anno il 14 febbraio

Siena, 8 febbraio 2023 – ’Basta il pensiero’ si suol dire nell’occasione o ricorrenza da ricordare. Il messaggio è allora il ’pensiero’ più appropriato per la festa degli innamorati, San Valentino: in vista del 14 febbraio inviateci - all’indirizzo email [email protected] - i vostri messaggi, gli auguri e i pensieri affettuosi per la persona a voi più cara.

All’origine di questa ricorrenza c’è la festività religiosa che prende il nome dal santo Valentino di Terni, istituita nel 496. In seguito, soprattutto nei paesi anglosassoni, il tratto più caratteristico della festa di San Valentino è lo scambio di ’valentine’, bigliettini d’amore spesso sagomati nella forma di cuore; dal XIX secolo questa tradizione ha alimentato la produzione industriale e la commercializzazione di biglietti d’auguri dedicati alla ricorrenza.

Col tempo la tradizione dei biglietti amorosi è diventata secondaria rispetto allo scambio di regali, come cioccolatini, mazzi di fiori o gioielli. Oggi il messaggio ’amoroso’ viaggia, non più su un bigliettino, ma sulla ’rete’, via email e social. Noi torneremo a mettere nero su bianco i vostri auguri, pubblicandoli il 14 febbraio.