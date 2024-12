San Quirico valorizza l’arte delle maioliche

Torna a rivivere la tradizione della ceramica, la manifattura settecentesca che ha reso grande San Quirico nel passato. Sarà inaugurata sabato 14 (ore 10.30), a Palazzo Chigi, l’esposizione permanente di maioliche donate al Comune di San Quirico d’Orcia da privati Giorgio Botarelli, Alberto Fiore e Paolo Naldi. Un totale di 54 pezzi suddivisi in dieci teche al piano nobile del Palazzo costituirà il nucleo di maioliche antiche da destinare a museo più largamente dedicato alla produzione ceramica di area senese. Alla cerimonia di inaugurazione dell’esposizione e del libro Maioliche a San Quirico d’Orcia, interverranno il sindaco Marco Bartoli, Ugo Sani, Gianni Mazzoni e Carlo Pizzichini. Saranno presenti i donatori delle ceramiche.

"Le ceramiche sanquirichesi e più in generale quelle senesi – spiega il sindaco di San Quirico d’Orcia Marco Bartoli – sono un ponte tra culture, un dialogo tra epoche diverse che si incontrano e si intrecciano. Raccontano storie di artigiani del passato, di mani che hanno lavorato con amore e maestria, tramandando segreti e tecniche da una generazione all’altra. Un ringraziamento a tutti i privati e a coloro che hanno contributo a questo bellissimo progetto".

L’insieme delle maioliche si caratterizza per omogeneità cronologica e coerenza stilistica tra i pezzi che lo compongono, per la quasi totalità inquadrabili nella prima metà del XVIII secolo, e assegnabili a centri di fabbrica del territorio senese, in particolare alla vaseria di Fonte alla Vena di San Quirico d’Orcia, proprietà dei Chigi Zondadari e attiva da fine Seicento per quasi tutto il secolo successivo, o ad officine della città di Siena, sede di botteghe ceramiche fin dal XIII secolo, ridotte a tre, quattro intorno a metà Settecento.