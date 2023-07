San Quirico "Stelle in musica" Note ed osservazione del cielo

Serata magica sotto il cielo della Cappella di Vitaleta, con Stelle in Musica, concerto e osservazione guidata del cielo stellato, in programma giovedì 20 luglio, ore 21, a San Quirico d’Orcia. "Un appuntamento molto atteso dell’estate sanquirichese – sottolinea il vicesindaco del Comune di San Quirico d’Orcia, Marco Bartoli – in uno dei luoghi più iconici del paesaggio della Val d’Orcia. Il binomio stelle, in questo luogo unico al mondo, e musica, rende questa serata desiderata da cittadini e turisti". L’osservazione guidata del cielo stellato sarà guidata da Alessandro Marchini e lo staff dell’Osservatorio Astronomico dell’Università di Siena. Quindi il concerto di TMR Tuscany Music Revolution. Info e Prenotazioni: Ufficio Turistico di San Quirico d’Orcia, tel 0577 899728 [email protected]