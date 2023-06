San Quirico, l’ora del Barbarossa Oggi pomeriggio la grande sfida Prato e Castello vincono tra i ’citti’

di Lorenzo Benocci

Il Prato vince la gara degli Alfieri e il Castello la sfida degli Arcieri. È questo l’esito della dodicesima edizione del Barbarossa de’ Citti, la contesa fra i quattro Quartieri riservata ai ragazzi con età fino ai 14 anni. Due sfide emozionanti, che hanno regalato un grande spettacolo al pubblico degli Horti Leonini. Il Prato si è aggiudicato le Bandiere grazie a una prestazione spettacolare fatta di lanci, esperienza e tecnica, con gli alfieri Lorenzo Turchi, Gemma Massini, Alessandro Fineschi e Gioiele Pistoi e con il tamburino Riccardo Melis. Il quintetto biancoverde si è meritato la vittoria ottenendo quattro preferenze dei giurati, mentre due voti sono andati ai Canneti e una scheda nulla.

Combattuta fino alla fine la gara degli Arcieri. È il castellano Tommaso Generali a sbaragliare la concorrenza e a portate la Brocca de’ Citti a Piazza Chigi, grazie a una prestazione di alto livello. Al primo turno Generali ha eliminato Riccardo Melis del Prato per 25 a 22; in semifinale ha avuto la meglio su Amanda Lu Caselli dei Canneti per 23 a 21 e in finale ha incontrato Adele Zuppanti, che era arrivata all’ultima sfida grazie ad un 24 e un 25. In finale è l’arciere biancorosso a prevalere di un punto sulla cannetina, per 24 a 23. L’albo d’oro del Barbarossa de’ Citti vede sempre più il Prato in testa, a quota 9 vittorie (8 Bandiere e 1 Archi); Canneti a quota 7 (con 3 e 4); Borgo a 5 (con 1 e 4) e Castello a 3 vittorie (tutte negli Arcieri).

Oggi è il giorno dell’Imperatore Federico I di Svevia. Alle 11.20 nella Chiesa di San Francesco, la messa dei Quartieri, a seguire (in piazza della Libertà) il sorteggio per l’ordine delle sfide pomeridiane degli Alfieri e gli accoppiamenti per gli Arcieri. Dalle 16 sul sagrato della Collegiata, la rievocazione dello storico incontro tra il Barbarossa e i messi di Papa Adriano IV, nell’anno 1155. Quindi sarà il momento delle gare di Bandiere ed Archi.