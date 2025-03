San Quirico, in forte crescita i numeri della Biblioteca comunale

Biblioteca comunale sempre più luogo sociale e centrale per la popolazione di San Quirico d’Orcia, giovani in particolare. Nel 2024 sono aumentati del 18 per cento i prestiti, 1.532 in totale (erano stati 1.299 nel 2023), con 42 prestiti interbibliotecari, per un totale di 1.574 prestiti totali. Sono stati 181 gli utenti attivi nel 2024; 30 gli appuntamenti con i laboratori con le scuole (+200% rispetto al 2023); 57 attività pomeridiane per bambini e ragazzi (+65% rispetto al 2023); 285 utenti totali delle attività pomeridiane per bambini e ragazzi. Mentre i dati del centro digitale evidenziano 81 persone registrate e 184 accessi totali. "L’attività della Biblioteca comunale – commenta il sindaco Marco Bartoli – è stata importante, con tanti appuntamenti e momenti rivolti ai giovani e a tutti gli utenti. Torna l’abitudine a frequentare la nostra biblioteca, per consultazioni, prestito libri e momenti di socialità e di incontro. Un grande lavoro viene svolto quotidianamente dal personale della biblioteca, con grande competenza e passione".