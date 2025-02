San Quirico d’Orcia. Si amplia il parcheggio

Hanno preso il via i lavori per il rifacimento ed ampliamento del parcheggio di via delle Carbonaie a San Quirico d’Orcia.

"Si tratta di un intervento previsto per dare risposte prima di tutto alla cittadinanza, oltre che per i turisti – sottolinea il sindaco di San Quirico d’Orcia, Marco Bartoli –, è necessario garantire una maggiore disponibilità di posti auto a ridosso delle mura del centro storico. Un’esigenza che nel corso degli anni è cresciuta con l’aumento, costante ed in gran parte dell’anno, di un elevato numero di presenze turistiche. Ci faremo trovare pronti per l’inizio vero e proprio della stagione turistica della prossima primavera".

Aperti i cantieri nei giorni scorsi, la fine dei lavori è prevista per la metà del mese di aprile, prima della Pasqua e dell’inizio dell’alta stagione turistica. Importo complessivo degli interventi in atto è di 217mila euro, di cui 77.515 euro da finanziamento comunale e il resto da finanziamento pubblico (Patto Vato).

Il parcheggio delle Carbonaie arriverà ad avere 89 posti auto in totale, ovvero 37 in più rispetto agli attuali, e due colonnine per la ricarica elettrica. Nell’intervento vengono spostati cinque olivi e due lecci, inoltre saranno piantati otto olivi e tre cipressi. Il pavimento del parcheggio sarà in green permeabile (grigliato), viabilità con cemento colorato architettonico.

Insomma, un ottimo biglietto da visita per i turisti in arrivo nella località della Valdorcia.