San Quirico: Consegna 6Card, 2 incontri con i cittadini

Tutto pronto a San Quirico per l’inizio della riorganizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti. Da domani, fino a sabato 23 settembre (compreso) inizierà la consegna delle 6Card, le tessere associate alla singola utenza Tari che serviranno per conferire i propri rifiuti nei nuovi contenitori di raccolta ad accesso controllato. Per il ritiro, i cittadini devono recarsi presso il Salone Alessandro Magno, Palazzo Chigi, dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19. Per il ritiro è necessario presentare il codice contribuente (o il codice fiscale dell’intestatario della bolletta rifiuti) e un documento d’identità. Nel caso in cui l’utente non possa presentarsi personalmente, è possibile incaricare una persona di fiducia con una delega scritta.

Per illustrare a tutti i cittadini coinvolti dalla riorganizzazione i nuovi servizi e gli obiettivi della riorganizzazione due incontri pubblici: oggi alle 18 e alle 21 all’interno di Palazzo Chigi.