San Miniato Un ingorgo di opere Per la rsa serve una nuova strada

L’avvio del procedimento per la variante al Piano operativo, che ipotizza la costruzione di una nuova Rsa nell’area dell’ex tiro a segno a San Miniato tra via Nenni e via Di Vittorio (se ne occuperà in ogni caso la prossima amministrazione), ha anche un’appendice sul versante viabilità. Tema delicato, perché notoriamente la situazione del quartiere è critica soprattutto in via Di Vittorio, e per il quale si sta valutando una soluzione alternativa. Si tratterebbe in sostanza di prolungare per un centinaio di metri o poco più via Veterani dello sport, in sostanza dai campi di padel accanto ai quali verrà sistemato il parcheggio. Da lì basterà salire per un breve tratto di strada attraverso l’area verde per arrivare alla zona destinata alla Rsa, bypassando così la zona "storica" di San Miniato, quella costruita negli anni Settanta. Nella parte iniziale della strada sta intanto procedendo il completamento del nuovo percorso, che aggirerà l’emiciclo consentendo di chiudere e ripristinare piazza della Costituzione, insieme all’apertura finalmente anche del parcheggio sottostante la piazza stessa e fin qui mai utilizzato.

Il progetto della nuova struttura sanitaria prevede la realizzazione di una Rsa da 120 posti e 40 posti per persone in condizioni neurovegetative, con un’occupazione stimata per oltre cento persone. Se l’operazione andrà avanti, si tratterà di un intervento privato su terreno privato, al di fuori del perimetro urbanizzato e che quindi necessita di un coinvolgimento diretto della Regione per approvare il progetto. Da sinistra, in particolare la candidata sindaca Anna Ferretti e la lista Indipendenti e progressisti, la costruzione è stata criticata sia dal punto di vista urbanistico sia per l’operazione privata in campo sanitario. Per Capitani si tratta di una soluzione importante in un settore che soffre di carenza di posti e costi elevati per chi è ospite delle strutture esistenti.