San Miniato, ecco la nuova piazza Via libera al progetto da 2 milioni

La giunta ha dato il via libera al progetto definitivo per la riqualificazione di piazza della Costituzione a San Miniato. Un atto che a breve dovrà essere seguito anche dal varo dell’esecutivo in modo da bandire la gara d’appalto in tempi utili per sfruttare i fondi Pnrr. "Già il definitivo è di livello molto approfondito, nelle prossime settimane arriverà anche l’esecutivo in modo da andare alla gara entro il 31 luglio", afferma Andrea Corsi, vicesindaco con delega ai lavori pubblici.

La spesa prevista è di circa due milioni di euro.

La storia del ’contratto di quartiere’, dalla vittoria del bando ministeriale a fine anni ’90 alla tormentata realizzazione ha riempito spesso le cronache. Errori plateali, come nel caso del parcheggio sotterraneo mai aperti, mancate manutenzioni e scelte paradossali (come la ’piazza in discesa’ senza una copertura e che culmina nella strada di principale accesso al quartiere) potrebbero ora trovare una soluzione.

"Propedeutico a questo intervento – afferma Corsi – è la realizzazione del nuovo tracciato della strada, che sta proseguendo regolarmente. Questo consentirà l’apertura del parcheggio sotterraneo, recuperando 85 posti auto per il quartiere e garantendo l’accesso ai garage del condominio. E ovviamente la chiusura della piazza".

L’attuale tratto stradale davanti all’emiciclo, sarà difatti inglobato nel nuovo disegno dell’area. "Con il nuovo progetto – afferma Corsi – saranno previste a valle una fontana con giochi d’acqua, arredi verdi e sedute, mentre nella parte superiore è prevista una copertura dotata di pannelli solari per consentire lo svolgimento di varie attività e momenti di socialità per gli abitanti del quartiere".

Di fronte all’emiciclo, sfruttando la conformazione ad anfiteatro e la piazza in discesa, verrà sistemata un’area rialzata come fosse un palco, "per ospitare spettacoli e manifestazioni culturali", afferma Corsi.

L’autorimessa tornerà utilizzabile grazie alla nuova pendenza: chi aveva messo in pratica quel progetto, non si era accorto che sarebbe mancata l’altezza per far uscire le auto. E quindi, con un solo accesso su piazza Togliatti, il parcheggio non è mai potuto entrare in funzione.

