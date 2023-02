San Miniato come dovrebbe essere La giunta ’ridisegna’ il quartiere

È una zona che concentra in un ristretto spazio molti cantieri importanti, del Comune, dell’Università e privati. I primi edifici di San Miniato si avviano ormai al mezzo secolo di vita ma molte contraddizioni restano ancora irrisolte. A partire dai nodi della viabilità, sulla quale si sta ora intervenendo con la modifica del tracciato della principale via di accesso. Anche di questo si è parlato nell’incontro che ha tenuto la giunta, tappa del tour nei quartieri per illustrare cose fatte e progetti in cantiere, in particolare quelli con iter già avviato finanziati per oltre quattro milioni di euro con i fondi Pnrr.

"Sono tanti e importanti i progetti relativi a San Miniato – ha detto il sindaco Luigi De Mossi – che andranno a riqualificare completamente la zona, recuperando anche spazi e luoghi di socialità. Abbiamo già riqualificato parte del quartiere, rimediando a criticità del passato".

Al centro l’intervento che ruota intorno a piazza della Costituzione, che sarà completamente ristrutturata anche grazie alla deviazione della strada alle spalle dell’emiciclo (edificio peraltro interessato da una variante e dal destino ancora incerto). Per la riqualificazione, annuncia l’amministrazione, complessivamente è stato stanziato un importo di tre milioni e 250mila euro, attraverso fondi Pnrr. Il progetto prevede anche spazi verdi e la completa sostituzione della pavimentazione. Sarà possibile finalmente utilizzare anche il parcheggio sotto piazza della Costituzione, chiuso dalla nascita per la mancanza delle necessarie vie di accesso e uscita, con un investimento di 1,5 milioni di euro, sempre attraverso fondi Pnrr. L’assessore all’urbanistica Michele Capitani ha illustrato l’intervento in strada delle Scotte, via Berlinguer e via Veterani dello sport.

"L’intervento – ha detto – prevede l’ampliamento del nuovo polo didattico universitario, con la realizzazione e cessione di un’area di parcheggio pubblico lungo strada delle Scotte per 160 nuovi posti auto".

Altri interventi riguardano viale Bracci, tra un’area a parcheggio pubblico per venti posti auto di iniziativa privata, a scomputo degli oneri di urbanizzazione per la costruzione di tre abitazioni, e il raddoppio degli attuali posti auto del ‘fast park’ dell’ospedale. Presenti anche l’assessore Pasquale Colella, che ha ricordato tra l’altro le numerose iniziative culturali effettuate nel quartiere e la gestione degli spazi pubblici: una bozza di capitolato per l’auditorium e quella diretta del Comune per il centro La Meridiana. L’assessore alla sanità e sociale Francesca Appolloni ha ricordato "i numerosi interventi di manutenzione straordinaria che Siena Casa ha effettuato sugli alloggi Erp".