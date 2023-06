San Marziale, Polizia Municipale istituisce disciplina particolare per la circolazione

Ultimi preparativi per la festa di San Marziale, patrono di Colle, che si svolgerà sabato a Gracciano, dove ha sede la parrocchia titolare. La polizia municipale ha istituito una disciplina particolare per la circolazione. Il traffico di attraversamento della frazione sarà deviato obbligatoriamente sulla tangenziale in entrambe le direzioni, dalla località Spedaletto fino all’area industriale San Marziale, con l’ausilio del personale della protezione civile comunale; nel centro abitato sarà in vigore dalle 8 fino alle 2 della domenica il divieto di sosta con rimozione forzata obbligatoria nell’intera via Fratelli Bandiera e in tutte le vie laterali, comprese le aree di sosta di Molinuzzo e del centro commerciale. Garantito l’accesso alla frazione ai residenti e ai possessori di garage e box auto.