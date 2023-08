San Martino conquista la Giostra a Torrita di Siena

Grazie a un perfetto Tony Bartoli che ha centrato cinque anelli su cinque, la contrada di San Martino ha vinto la Giostra del Saracino di Sarteano. Sesto trionfo complessivo e secondo consecutivo per Bartoli che aveva primeggiato anche nella Provaccia della vigilia. Al secondo posto la contrada di Sant’Andrea con l’ottimo Faenzi che ha preso quattro anelli su cinque. Tre anelli per San Bartolomeo e Santissima Trinità, due per San Lorenzo. Gli altri premi: la contrada di Santissima Trinità fa il bis conquistando quello per i migliori tamburini e quello per i migliori sbandieratori. Il premio per il miglior corteggio lo ha conquistato San Martino.