San Marco Papa. Presentazione del libro

Un libro dedicato a san Marco papa, patrono di Abbadia San Salvatore, sarà presentato venerdì 23 alle 16 nella sala della Macchia Faggeta, con la partecipazione del cardinale Augusto Paolo Lojudice. La pubblicazione, frutto di approfondite ricerche condotte da don Carlo Prezzolini, Costanza Contu e don Manlio Sodi, fa parte di una collana sui santi venerati che appartiene alla società Bibliografica Toscana. Don Carlo Prezzolini, ricercatore della storia delle architetture religiose dell’Amiata e della spiritualità dell’abbazia di San Salvatore, partendo da un volume, edito nel 2004, ripropone il contesto dell’abbazia di San Salvatore, tappa importante di pellegrinaggio in una variante della via Francigena, dove si sviluppa il culto dei santi e delle reliquie; in questo contesto inserisce il culto del santo papa Marco, compatrono dell’abbazia stessa e poi, nel secolo passato, diventato patrono del paese di Abbadia San Salvatore.

"La testimonianza dell’antichità del culto – scrive Prezzolini – è testimoniata dalla presenza delle reliquie del santo nella pergamena della consacrazione della nuova chiesa abbaziale, nel 1035 e del proprio nel Missale-breviarium amiatino, il più antico libro liturgico che ci sia giunto integro". Don Manlio Sodi, liturgista già direttore della ’Rivista liturgica’, parla del culto di papa Marco. Insieme Sodi e Prezzolini introducono sull’importanza del culto dei santi e concludono il quaderno con le preghiere e gli inni dedicati al santo patrono di Abbadia. Il quaderno si apre con le introduzioni del cardinale Augusto Paolo Lojudice e del sindaco di Abbadia Fabrizio Tondi.