San Lucchese a gonfie vele Grande la partecipazione La città celebra il patrono

di Paolo Bartalini

In una Festa di San Lucchese riuscita in pieno, grazie all’impegno di tanti operatori, è da rilevare anche qualche interminabile attimo di apprensione, con lieto fine, per un bambino che si è smarrito tra la gente che popolava le bancarelle. Si trovava insieme a un cugino, più grande di età, che a un certo punto si è accorto del fatto, chiedendo aiuto alla Pubblica assistenza che aveva realizzato con i suoi volontari il proprio padiglione nelle vicinanze. Gli addetti si sono attivati immediatamente per far scattare il Piano di emergenza predisposto e il piccolo è stato ritrovato poco più tardi dai volontari, con gran sollievo per le persone care e per quanti avevano assistito a quelle sequenze.

Una partecipazione notevole da parte dei poggibonsesi, fino dalla vigilia, giovedì, caratterizzata a sera dalla suggestiva accensione dei fuochi lungo gli argini del torrente Staggia e dalla processione con il Corpo del Santo sul carro storico della Misericordia. Venerdì il programma liturgico in tutte le sue articolazioni e gli allestimenti di stand da parte delle associazioni e delle attività commerciali del luogo e non soltanto. La Festa patronale ha conosciuto poi il suo epilogo con il tradizionale spettacolo pirotecnico, molto apprezzato dai presenti che hanno affollato i punti strategici di osservazione. "Un grande ringraziamento ai volontari e a tutte le associazioni di Protezione Civile – si spiega dal Comune – per il complesso di attività che hanno accompagnato lo svolgimento e la preparazione della Festa di San Lucchese. Un impegno che, insieme alla Polizia Municipale, ha visto la Vab Valdelsa, la Misericordia di Poggibonsi, la Pubblica Assistenza di Poggibonsi, Anpana, per garantire il corretto svolgimento, monitorando la situazione e intervenendo". Un apporto prezioso, in definitiva, dalla rete di associazioni e volontari coordinata della Polizia Municipale. "Grazie alle Forze di Polizia – sempre da Palazzo comunale – ai Vigili del Fuoco e a tutti coloro che hanno contribuito al corretto svolgimento della Festa".