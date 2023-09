San Gusmè, torna la Festa del Luca L’astronauta Nespoli ospite d’onore

Torna la Festa del Luca a San Gusmè. Tanti ospiti, per questa cinquantunesima edizione, tra cui l’astronauta Paolo Nespoli e il comico Andrea Agresti, e numerose iniziative, tra cui il Palio delle Botti nel Chianti. Ad aprire gli appuntamenti sarà mercoledì (6 settembre), alle 15.30 in Piazza Castelli, il tradizionale convegno su sostenibilità ambientale e buone pratiche sui territori in compagnia di rappresentanti istituzionali, docenti universitari, esperti e professionisti del settore. A loro si unirà l’ospite di eccezione, l’astronauta Paolo Nespoli, che ha trascorso 296 giorni a bordo della Stazione Spaziale Internazionale e ha partecipato a missioni nello spazio per conto dell’Agenzia Spaziale Europea.

Alle 20.30 la Cena spettacolo nella Terrazza del Chianti, allestita come ogni anno sul Belvedere di San Gusmè, con piatti della cucina locale, chianti classico prodotto dalle aziende del territorio e la musica jazz del duo formato da Alessandro Moretti (fisarmonica) e Gianni Zei (alla chitarra). Giovedì pausa e si riprende venerdì con ‘White Sensation – Notte delle note in bianco’, serata disco con abbigliamento in bianco in programma alle 22.30 agli impianti sportivi. Sabato sarà quindi la giornata all’insegna delle tradizioni e del divertimento con il Palio delle Botti nel Chianti, alla sua diciassettesima edizione. Il programma prenderà il via alle 16.30 in Piazza Castelli, alle 17 inizieranno le prove e alle 19 la premiazione dei vincitori. Il pomeriggio sarà arricchito dalla presenza dei Falconieri del Valdarno, con esposizione dei rapaci e dimostrazioni di volo libero. Infine, alle 21 salirà sul palco Andrea Agresti. Gran finale domenica tra folklore, tradizioni, musica e fuochi d’artificio. Un’escursione di undici chilometri che partirà alle 9 dal parcheggio di San Gusmè, il mercatino di artigianato locale allestito nelle vie del centro, con gli stand gastronomici. Alle 14.30 Artisti in borgo, esposizione delle opere del concorso di pittura e alle 17 degustazioni di prodotti tipici e vini del territorio. Tiro con la balestra dalle 16, con dimostrazioni per adulti e bambini organizzate dalla compagnia Balestrieri Monteaperti 1260. Ad allietare la passeggiata nel borgo sarà la musica della Sciacchetrà Street Band, alle 18.30 musica e aperitivi sulla Terrazza del Chianti, alle 19.30 apertura degli stand gastronomici e alle 21 MondoLiga, tribute band di Luciano Ligabue. Il gran finale è fissato per le 22.30 con i fuochi d’artificio.

