San Girolamo, cuochi in cattedra Gli studenti cucinano per i più fragili

Giovani cuochi arrivano alla mensa di San Girolamo. Gli studenti dell’istituto alberghiero Artusi di Chianciano hanno infatti preparato i pasti per gli ospiti della struttura, grazie al progetto di Terrecablate, Solidarietà a tavola. "Terrecablate è da sempre molto attento alle necessità della nostra società" afferma Marco Turillazzi, amministratore unico di Terrecablate. "Dobbiamo ringraziare la struttura per il grande lavoro che viene fatto ogni giorno nell’accogliere così tante persone. Siamo molto contenti di aver coinvolto gli studenti di un istituto, che cucineranno con la supervisione di uno chef. Un passo importante che testimonia l’ impegno verso la comunità senese".

Gli studenti dell’ultimo anno dell’istituto alberghiero si sono alternati ai fornelli per preparare un menu da loro ideato. Il progetto proseguirà anche nelle giornate del 16, 23 e 30 di marzo.

"Per gli studenti dell’Istituto alberghiero Pellegrino Artusi – spiega Patrizia Ciolfi, docente della scuola di Chianciano -, il progetto con la mensa di San Girolamo sarà l’occasione per sviluppare e diffondere la cultura del service learning, ovvero dell’apprendimento-servizio, attraverso il quale gli alunni si confronteranno con la complessità della gestione di un menu rivolto ad una utenza multietnica". "Si confronteranno così con temi di grande rilevanza sociale, come la multiculturalità, la solidarietà, l’integrazione, la sostenibilità ambientale e sociale e al tempo stesso metteranno alla prova le loro competenze professionali. Lavoreranno sotto la supervisione dei docenti e degli chef che hanno aderito al progetto, ma saranno loro gli assoluti protagonisti delle scelte alimentari e della preparazione dei piatti".

Grazie alle donazioni, Suor Nevia ed i volontari della mensa ogni giorno possono aiutare i molti che ne fanno richiesta. La mensa dei poveri di San Girolamo ogni giorno accoglie circa 60 persone. "Il numero delle persone è vario, ma resta sempre intorno ai 60. Ci sono alcune persone del territorio che vengono sempre , poi alcuni pakistani, di cui il numero cambia a secondo del periodo. Sono molto contenta di queste iniziative, molti istituti ci chiedono di collaborare, è importante lavorare con i giovani, a loro appartiene il futuro", commenta Suor Nevia, che dirige la mensa.

Veronica Costa