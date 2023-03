San Gimignano, sos dal commercio I turisti ci sono, i lavoratori fuggono Cercasi personale disperatamente

"Cercasi personale". È la voce che si alza dagli operatori del settore turistico di San Gimignano e che parla, non di una crisi nell’offerta. Ma dell’impossibilità di trovare una risposta. Tanto che, per la prima volta, a San Gimignano è tornato il passaparola per cercare persone disposte a lavorare in ristoranti i negozi. In pratica, la crisi oggi è alla rovescia, alla ricerca di personale con la nuova stagione oramai pronta per partire. È la preoccupazione sale. "Una signorina straniera a novembre mi ha chiesto lavoro da commessa – racconta il negoziante di articoli da regalo del centro – l’avrei assunta su due piedi a tempo indeterminato. Ma la risposta avuta da pochi giorni della sua rinuncia mi ha fatto cadere le braccia: ‘preferisco restare disoccupata’. Il barista del centro invece racconta sconsolato.

"Sono due mesi, che siamo alla ricerca di almeno una persona. Nessuno si è fatto vivo". E le risposte per chi è alla ricerca di personale fioccano con la stessa litania. Anche dall’Associazione albergatori, come spiega il presidente Alessandro Sabatini del centro benessere ‘San Paolo’: "Sul personale purtroppo mancano ancora molte persone nelle nostre strutture. Ora speriamo che nella settimana di Pasqua la situazione sia migliorata". Annuncia inoltre Sabatini il primo evento, mercoledì alla Capuccina del primo corso di formazione sia per i dipendenti e sia aperto alle scuole alberghiere del vicinato che servirà prima di tutto per fare gruppo e sviluppo territoriale alla presenza di relatori e personalità del settore alberghiero della Toscana. "Per portare avanti i programmi dell’Associazione – spiega – con il fondamentale progetto ‘lavora con noi’ che stiamo sviluppando sul nostro portale e con forex informativi presso le scuole alberghiere del territorio". Tornando alla richiesta di personale per avviare il motore della stagione purtroppo il fenomeno personale si allarga a macchia d’olio in un settore e in una città, San Gimignano, che di turismo ci vive quasi tutto l’anno con i suoi tre milioni di visitatori che in questo 2023 sembrerebbe, condizionale d’obbligo, aprirsi e camminare con il piede giusto con prenotazioni agli alberghi che fioccano dall’Europa e dagli Stati Uniti. Per ora.

Romano Francardelli