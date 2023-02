San Gimignano, scuola da salvare

Fra le scuole a rischio chiusura c’è la ‘Folgore’ di San Gimignano, storico istituto delle torri. E’ scattato l’ allarme, l’appello e la petizione contro il Ministero per dire ad alta voce "Salviamo l’Istituto Comprensivo Folgore da San Gimignano". Messaggio forte e chiaro lanciato dalle istituzioni al popolo di San Gimignano, pronto per le firme contro la nuova legge. La riorganizzazione ministeriale prevede l’innalzamento della popolazione scolastica da 500 a 900 o 1000. La Folgore si attesta sui 500 ragazzi dal nido alla terza media. Ecco la risposta. "Se c’è un settore nel quale dove non bisogna tagliare è proprio la scuola pubblica. Servono invece più risorse per contribuire alla formazione delle nuove generazioni". Lo sfogo del vice sindaco e assessore alla scuola Niccolò Guicciardini. Che aggiunge: "Con le nostre firme, di tutti, dobbiamo fermare la riorganizzazione prevista dal Governo e garantire l’assetto delle autonomie scolastiche". E ricorda che "Il nostro istituto è stato il primo istituto comprensivo in Toscana. La perdita e l’accorpamento ha invece un impatto sia immediato che di prospettiva sulla qualità della didattica, sul personale, sul dinamismo dell’istituto e sulla formazione delle classi. Il nostro istituto ha oggi, dopo anni di reggenze, una dirigenza stabile, grazie alla saggia deroga ai parametri vigenti (da 600 a 500). Il valore di una dirigenza stabile è inestimabile e, per le dinamiche demografiche non può più reggere i parametri attuali e tantomeno quelli paventati. Serve la garanzia della sussistenza dell’autonomia nel nome della buona scuola, della storia dell’istituto e del suo legame con il territorio. Evitando, inoltre, lo stillicidio annuale e l’incertezza sul futuro che attanaglia da anni il nostro istituto che si è salvato fino ad oggi solo grazie all’impegno degli enti coinvolti". Ma c’è dell’altro perche "il nostro istituto comprensivo è e rimane uno dei punti cardine dove abbiamo realizzato due nuove scuole dell’infanzia, una nuova scuola secondaria di primo grado e una nuova palestra. Un altro plesso è stato recentemente adeguato dal punto di vista sismico, energetico e del decoro e abbiamo investito fortemente, grazie a risorse nazionali, nell’edilizia scolastica e all’orizzonte la costruzione di un nuovo edificio per la scuola primaria del capoluogo".

Romano Francardelli