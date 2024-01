San Gimignano perde pezzi. Transenne in pieno centro per scongiurare i pericoli

sta lasciando a terra ‘pezzi di storia’. Questa volta nella calza della Befana sotto l’albero di piazza Duomo oltre a qualche caramella c’era anche il ‘carbone’. Non fatto di zucchero, ma con pezzetti di lastra del centro storico. Veri ‘trabocchetti’ e per fortuna, per ora, è andata bene, ma di questo passo non sempre sarà così. Questi piccoli ‘pezzi’ sono un po’ su tutto il lastricato nella ‘pesticciata via dì mezzo, lo struscio dei sangimignanesi di ieri e di oggi, pochi, e dei, tanti, pedoni-turisti del mondo.

Per ora è calato il silenzio con qualche rattoppo alla meglio per evitare rischi. Una città che sta lentamente perdendo dei piccoli pezzi. Lo dicono un po’ tutti dentro le mura, i bottegai, i turisti e quei tradizionali passeggiatori di ‘vasche’ da porta a porta guardando a capo basso quelle lastre. Ma c’è ancora dell’altro. Purtroppo. Delle transenne ci raccontano, si dice, di ‘schegge‘ di intonaco distaccate dalla volta prima delle feste dal famoso Arco vivo a pietra in via della Costarella chiuso e transennato. Che sono le basi che ‘sorreggono’ tutto il peso di secoli dove è stato costruito nel 1311 il monumento più ammirato e fotografato di San Gimignano; la torre del Podestà del palazzo comunale, ma chiamata da tutti la torre Grossa. Il più giovane grattacielo del medioevo delle 14 torri ancora in piedi. La più alta di 53 metri e 28 centimetri. Esatti. Nessun privato non poteva costruirne una più alta. La storia.

Quella di oggi racconta invece che da quasi un mese le transenne sono al suo posto. Nessuna anima buona (per ora) si è presentato per eliminare il pericolo. Dalle attendibili voci di palazzo si dice che il programma e il progetto (condizionale d’obbligo) delle manutenzioni sarebbero programmate. Viste le velocità burocratiche sia le transenne alla Volta e sia le lastre in via di’ mezzo, l’attesa dovrebbe continuare con certosina pazienza.

Nella speranza che prima o poi la situazione venga risolta e tutto torni alla normalità.

Romano Francardelli