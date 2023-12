San Gimignano investe. Un milione per il nuovo sistema delle fognature

Dopo i lavori sul raddoppio del nuovo acquedotto, ecco un altro milione di investimento di Acque Spa per il sistema e la riorganizzazione delle nuove fognature a Badia Elmi. Saranno 2.600 metri di tubazioni e due stazioni di sollevamento "per recapitare i reflui a depurazione con gli scarichi che saranno convogliati alla depurazione nell’impianto di Cambiano. Il progetto è stato presentato al consiglio di frazione dal sindaco Andrea Marrucci, l’assessore ai servizi e rete Gianni Bartalini e dai tecnici di Acque. "Con questo intervento – dichiarano Marrucci e Bartalini – ringraziamo Acque Spa per risolvere un problema in una delle frazioni più popolate del nostro territorio, con benefici in termini di salvaguardia dell’ambiente e di tutela del territorio per quanto attiene le matrici ambientali acqua e suolo". E ancora "Siamo soddisfatti dello investimento di risorse economiche in tale direzione che consentiranno, a lavori ultimati, il collettamento fognario di utenze domestiche e non domestiche della zona non ancora allacciate alla rete". Da parte di Acque precisano che "Una volta ultimati, i lavori consentiranno di indirizzare le acque di scarico di Badia a Elmi verso la depurazione. I cittadini che godranno in modo diretto di queste nuove opere, spiegano, saranno circa un migliaio ma i benefici complessivi riguarderanno un po’ tutta l’area poiché giungeranno, in ultima istanza al fiume Elsa e al Rio delle Rote, acque ancora più pulite". E nel dettaglio il progetto dei lavori oramai pronti per partire, a Badia a Elmi "verranno realizzate due condotte a gravità e due a pressione per una lunghezza complessiva di circa 2.600 metri, e due impianti di sollevamento (composti da vasche, elettropompe, organi di manovra e altre opere), oltre a numerosi manufatti e impianti necessari alla conduzione e al monitoraggio del servizio. Ad essere interessate saranno, oltre a via della Steccaia, alcuni tratti delle Strade Provinciali interessate. L’inizio dei lavori è previsto entro i primi mesi del 2024 per una durata di circa sei mesi". Insomma altri passi in avanti per rinnovare le vecchie tubature ormai in brutte condizioni per portare nuova acqua ‘del sindaco’ dentro e fuori le mura e di nuove fognature.

Romano Francardelli