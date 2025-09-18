San Gimignano, il nuovo ‘Patto per la Toscana’. Un esercito di sindaci per Giani

San Gimignano (Siena), 19 settembre 2025 – Eugenio Giani si arrocca, ma non si difende: rilancia. Nella suggestiva cornice della Rocca di Montestaffoli, a San Gimignano, il presidente uscente della Regione Toscana ha firmato un ’Patto per la comunità’, che vuole essere una piattaforma di rilancio politico e amministrativo. Due terzi dei sindaci toscani hanno, infatti, messo la loro firma.

Presenti all’iniziativa circa in cento. Mentre i venti elettorali iniziano a soffiare, Giani sceglie quindi la forza dei territori e delle istituzioni locali: 273 impegni, uno per ogni Comune, per dire che la Toscana non si chiude, ma si organizza. Un’operazione di ascolto e governo, non di resistenza.

“La proposta del patto con i sindaci della Toscana ha come fulcro quello di dare spazio ai Comuni nelle loro richieste e proposte, affinché possano essere sostenute e finanziate dalla Regione – afferma a La Nazione Giani –. Il patto vuole affermare che uno dei principi dell’agire amministrativo sarà quello di un rapporto diretto tra sindaci, presidente e giunta regionale, un legame molto concreto nel fornire servizi di elevata qualità ai cittadini. Serve, poi, anche una campagna di ascolto che consenta di arrivare alle 273 cose da fare per 273 Comuni”.

La Toscana non si governa dall’alto, ma per il governatore uscente si costruisce dal basso. È questo il senso del Patto: rispondere con i fatti alle esigenze dei territori su strade, trasporti, sanità, welfare, infrastrutture digitali. Al centro, una visione politica, che vuole rilanciare il ruolo degli enti locali e rafforza il legame diretto tra Regione e Comuni.

“La Toscana diffusa”, come la chiama Giani, prende forma con una promessa forte: “Nessun territorio resterà indietro”. Il sottotitolo del patto parla chiaro: ‘273 cose da fare per 273 comuni toscani. La Toscana modello di collaborazione tra Regione ed Enti Locali’. “Anche alle precedenti elezioni di cinque anni fa abbiamo sottoscritto un patto con i sindaci toscani – continua Giani –. In questa occasione i sindaci sono 180, mentre cinque anni fa con un’iniziativa analoga sempre qui a San Gimignano nel settembre del 2020 erano poco più di 150. Un aumento significativo, ma ci sono anche molti sindaci che sono stati eletti come civici, alcuni anche con una posizione alternativa alla sinistra. Il fatto che abbiano sottoscritto il Patto è un grande motivo di soddisfazione”.

Un’iniziativa quella di oggi a San Gimignano, che vuole ripercorre quanto fatto durante il mandato e sottolineare il fondamento della campagna elettorale e dell’azione politica di Giani: la Toscana diffusa fatta di Comuni, identità e storia, con le sue caratteristiche, peculiarità e necessità.

Oggi alla Rocca di Montestaffoli sul palco insieme a Giani, Andrea Marrucci, sindaco di San Gimignano– “Cinque anni fa eravamo qui, in un periodo diverso, in piena pandemia – ha detto –. Vorrei partire da un grazie per quel sistema sanitario portato avanti da Eugenio e dall’assessore alla Sanità Simone Bezzini”.

Presente anche Susanna Cenni, sindaca di Poggibonsi: “Ci serve un patto forte perché in questi anni i nostri Comuni hanno potuto attuare degli investimenti, grazie al Pnrr, ma questo ciclo si concluderà e non sappiamo con quali basi potremo ripartire – le sue parole –. La scelta in Europa è investire sul riarmo, i Comuni ne risentiranno e avremo bisogno del sostegno della Toscana. Questo può avvenire solo grazie a Eugenio Giani”. In platea molti candidati al Consiglio regionale: da Anna Paris e Gabriele Berni alla sindaca di Lucignano Roberta Casini candidata nella circoscrizione di Arezzo.