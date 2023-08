San Gimignano esulta "I conti sono in ordine"

Finalmente nel bilancio del ‘piccolo governo’ delle torri i conti sono tornati in ordine. Lo afferma il sindaco Andrea Marrucci (nella foto) che ricorda "del frutto della ripresa economica e delle scelte della Giunta dopo rinunce e attenzione alla spesa. E’ stata una legislatura complicata (covid) ed altre emergenze ma alcuni risultati possiamo già darli per acquisiti".

Soddisfatto del risultato?

"Certamente. Abbiamo tenuto il bilancio in ordine di una crisi senza precedenti. La capacità di investimento in opere pubbliche dell’Ente è ripresa e anche sulla parte corrente, dal 2024, potremo tornare ai livelli pre-covid. Inoltre abbiamo ridotto risorse del passato e quelle poche che abbiamo avuto in più le abbiamo aumentate per il sociale; riduzione Tari anni, esenzione totale nuclei con Isee fino a 15mila euro, diritto allo studio e pacchetto scuola, contributo affitti, aumento della compartecipazione comunale per i servizi sociali Ftsa".

Insomma equilibrati?

"Nessun servizio essenziale è stato chiuso e siamo riusciti a tenere ancora nella gestione diretta comunale servizi delicati, quando tutto spingeva nella crisi ad esternalizzarli, asilo nido comunale, biblioteca e farmacia comunale".

E ancora...

"Tassazione invariata rispetto al 2019, prima di chiedere ai cittadini, recuperando crediti, azzerando il residuo debito comunale dal 112024 per eliminare i debiti, con il minor numero di dipendenti degli ultimi 15 anni; pagare le imprese che hanno lavorato per il Comune con una media di 23 giorni di anticipo rispetto ai tempi di legge, contribuendo così alla ripresa economica. Posso dire chi verrà dopo troverà una situazione in ordine, una possibilità di spesa che non abbiamo avuto, il debito azzerato ed una macchina comunale rinnovata e in grado di dare maggiori risposte. Noi continuiamo con ancora più slancio a lavorare per completare al meglio, negli ultimi mesi di legislatura, le tante partite in corso, decisive per il futuro di San Gimignano".

Romano Francardelli