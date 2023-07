San Gimignano, Esenzione Tari per Famiglie a Basso Isee

Il Comune di San Gimignano ha aperto i termini per la presentazione delle domande di esenzione totale dal pagamento della Tari per l’abitazione principale e le sue pertinenze, riservata alle famiglie in possesso di un indicatore Isee non superiore a 15.000 euro. La scadenza dei termini è fissata al prossimo 31 ottobre, ma la presentazione della domanda esonera temporaneamente dal pagamento del tributo: se la richiesta verrà accolta non sarà necessario fare niente; se respinta, gli utenti riceveranno una motivazione del respingimento e dovranno tempestivamente pagare la somma dovuta.