San Gimignano e turismo. Una Pasqua senza squilli ma la stagione sarà positiva

Quando la Pasqua arriva ‘alta’ il turismo di San Gimignano si presenta piuttosto lento e si registrano prenotazioni intorno al 30 per cento. Lo dicono gli stessi addetti ai lavori, l’associazione degli albergatori. Turismo da ‘passeggio’ degli asiatici, dei soliti turisti stranieri, del fine settimana e delle nuove scolaresche che hanno cominciato il viaggio ‘culturale’ dentro le mura, sia di italiani che stranieri, e diciamolo pure che fanno respirare sia il commercio e le strutture ricettive dei ristoranti e bar per aperitivi da seconde e terze ‘colazioni’ nei salotti delle piazze. Insomma San Gimignano non resta e non è mai sola. "Purtroppo le prenotazioni per il periodo Pasquale sono un po’ a rilento… abbiamo circa un 30% di prenotazioni al momento". Lo spiega Alessandro Sabatini, presidente della associazione Albergatori che conta 15 alberghi, 433 soci e 787 posti letto. Tanta roba. Il polso del turismo. "Comunque – precisa Sabatini –, quando il periodo Pasquale si presenta così presto, risulta fisiologica una richiesta maggiore di last minute. Dovuto principalmente al periodo climatico incerto di marzo ed inizio aprile, a disponibilità abbondante di neve sulle montagne. Infatti il nostro principale turismo pasquale è Italiano". Per la nuova stagione come vanno le prenotazioni? "Abbiamo una percezione abbastanza positiva dell’andamento delle prenotazioni, specialmente nei mesi di media stagione, maggio e settembre. Siamo ottimisti nel pensare ad un ritorno alla normalità e di miglioramento nei periodi di fine ed inizio stagione". Ricorda inoltre che "la nostra Associazione è oramai pronta per calendarizzare alcuni eventi e rassegne che andranno ad arricchire la nostra offerta turistica - culturale. A cominciare dalla rassegna di pittura ‘Arte è Condivisione’ in sala di cultura dal 30 marzo al 14 aprile; la ‘Anteprima Degusta in Jazz’ nella ‘Notte Lucente’ con un concerto di musica Jazz e degustazione della Vernaccia. Con la novità della "Rassegna Degusta" nel mese di giugno in collaborazione con gli albergatori di Volterra, le locali amministrazioni comunali, le Autolinee Toscane e la Regione Toscana per aprire la tratta sperimentale di trasporto pubblico e avvicinare Volterra a San Gimignano e viceversa". Insomma dentro la pentola turismo comincia a bollire tanta ciccia.

Romano Francardelli