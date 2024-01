San Gimignano e la Cultura. Parla l’assessore Taddei:: "E’ stato un anno positivo"

Siamo in tempo di bilanci. Per vedere e leggere con la lente come sono andate le cose in questo 2023. Fra le prime pagine la Cultura è senza dubbio in prima fila messa in scena dentro le mura dall’assessora Carolina Taddei arrivata al capolinea nel suo secondo e ultimo mandato.

Come sono andate le cose nella stagione 2023?

"Diciamo che sono tempi difficili per la cultura e con le risorse economiche a disposizione per il settore culturale insufficienti o scarse per organizzare iniziative e progetti. Ma siamo arrivati fino in fondo".

Dunque stagione positiva?

"Direi proprio di sì. Nonostante questa considerazione iniziale a San Gimignano abbiamo cercato di organizzare programmi secondo i valori che riconosciamo alla cultura. Mi piace ricordare progetti condivisi e divisivi di co-progettati dal Degusta in Jazz con l’associazione alberghi di San Gimignano sia sessione estiva che invernale del direttore artistico Ferruccio Spinetti, spazio a giovani musicisti bravissimi. Abbiamo accolto sul palco Musica Muta, Frida Bollani e gli allievi di conservatorio dell’età delle scuole elementari dal Siena Jazz. Nel lungo elenco abbiamo incontrato e accolto giovani artiste-artisti e musicisti visivi da Matteo Bagni, Claudiano jpg e Doppio Malto. Proseguito il progetto dell’Opera Lirica con la messa in scena alla Pieve di Cellole l’opera Suor Angelica di Giacomo Puccini che il maestro è sempre stato molto legato a San Gimignano.

Gli aspetti negativi?

"Nel mazzo ci sono anche quelli. Purtroppo siamo in carenza di spazi per la cultura come il teatro e la galleria con lo spazio per le mostre temporanee, ma abbiamo utilizzato tutto quello che era possibile utilizzare: la Rocca, Sala di Dante, la Chiesa di San Lorenzo in Ponte e le nostre piazze del Centro. Abbiamo cercato di dare continuità ai progetti che abbiamo ereditato dal passato; le Nottilucente, Orizzonti Verticali, Chigiana Festival, Ferie delle Messi e altre attività delle associazioni culturali. E’ stato creato insomma un momento di confronto con gli operatori culturali del nostro territorio; la foto è la cornice dello specchio verità perché la cultura si fa e si progetta insieme e dando spazio ai giovani" Da sempre.

Romano Francardelli