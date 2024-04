San Gimignano è ‘invasa’. Turismo dai grandi numeri ma resta la paura dei furti

Turismo di giorno e ladri di notte nei negozi del centro. E’ una San Gimignano con il motore acceso che ha cominciato ad accogliere a pieno regime il nuovo turismo 2024 tornato da ogni parte d’Europa e d’oltre oceano dentro le mura soprattutto quello di massa che passeggia sulle lastre del centro storico. Senza dimenticare coloro in visita al duomo, seduti ai bar nelle piazze per l’aperitivo, in visita alla torre Grossa, al museo e al nuovo Santa Chiara e dentro le vetrine nei negozi. Un classico. Con la città patrimonio dell’umanità molto preoccupata per gli episodi di furti notturni subiti in queste ultime nottate in almeno sei negozi del centro storico. Fenomeno che fa riflettere e non poco non solo fra i commercianti, i bottegai come dicono dentro le mura, ma su tutta la comunità di certi ladri-vandali che spaccano porte pur di arrivare alla cassa. Con l’ultimo colpo proprio l’altro ieri e questa volta in pieno giorno in uno dei vicoli del centro dove è stata ‘visitata’ la borsa da donna lasciata per pochi minuti sola con dentro documenti e cellulare e pochi spiccioli. Insomma una catena di furti senza precedenti in cerca di soldi alla cassa. Colpi che avrebbero fruttato cifre abbastanza importanti. Nessuna marce, anche costosa, è stata toccata dagli scaffali. Solo soldi. Lo stesso sindaco Andrea Marrucci ha ribadito personalmente la sua vicinanza ai commercianti derubati e messo a disposizione delle forze dell’ordine i filmati delle telecamere di sorveglianza installate su tutto il centro storico e rimasto in contatto ogni giorno con gli uomini dell’Arma per individuare i responsabili e con le pattuglie della Polizia Municipale in servizio dentro le mura.

Le indagini da parte degli uomini dell’Arma dei Carabinieri sembrerebbero arrivate alle fase finali per mettere le mani sui che ha messo a segno gli odiosi furti.

La battuta brillante che si ripete dentro le mura ogni mattina all’apertura della bottega fra un commerciante e l’altro: "Meno male stanotte è andata bene. Vado ad accendere doppia candela in Santo Bartolo".

Romano Francardelli