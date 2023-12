San Gimignano e il futuro. Approvato dal Consiglio il bilancio preventivo 2024

Approvato nell’ultimo consiglio comunale l’ultimo bilancio preventivo 2024 e sottoscritto il verbale con le organizzazioni sindacali presenti: Cgil, Cisl e Uil. Dunque nel dettaglio "Approviamo il bilancio a dicembre 2023 al fine di evitare l’esercizio provvisorio e certificare che dal 1 gennaio 2024 sarà azzerato l’indebitamento residuo dal 2004". Lo dicono in una nota dettagliata il sindaco Andrea Marrucci e l’assessore al bilancio Gianni Bartalini. "Niente applicazione della addizionale comunale Irpef dal 2004, le aliquote Imu, le tariffe (individuali) per i servizi asilo nido, mensa, trasporto scolastico e scuola. Confermate le fasce Isee utili, garantire equità per il pagamento di ogni servizio da parte degli utenti beneficiari. Il fondo sociale alla concessione di contributi in favore di utenti del trasporto pubblico locale e mantenute le risorse del bilancio rispetto al 2023 per scuola, sport, sociale (Ftsa) e sanità; previsto l’aumento di risorse per cultura e associazionismo, mantenimento dei servizi per informazioni turistiche e il punto di primo soccorso; garantire la cura ordinaria e straordinaria del patrimonio". E ancora "Nel 2024 daremo nuovi investimenti per oltre 6 milioni con la realizzazione e rendicontazione di progetti del Pnrr per oltre 7 milioni e 700mila euro di finanziamento, più 917 mila euro risorse proprie che si aggiungono 800 mila euro per il Centro Polifunzionale per la terza età ‘Il Bagolaro’ dalla Società della Salute Senese quale Ente capofila e circa 8 milioni di euro per il progetto di nuove condotte idriche dal gestore Acque S.p.A. per la sicurezza idrica della Valdelsa." Insomma dentro c’è scritta tanta roba. Anche per i sindacati "Il verbale di accordo è il risultato dei bisogni della collettività, dei pensionati e dei lavoratori e ottenute le varie missioni del Pnrr per l’edilizia scolastica e sulle opere pubbliche in generale. In sinergia con il Comune la massima attenzione al recupero dell’ex ospedale ‘Santa Fina’ che dovrebbe contenere una nuova Rsa, una Casa di comunità spoke e l’ospedale di comunità. L’Amministrazione ci ha confermato di non aumentare la tassazione, l’applicazione dell’addizionale Irpef; il recupero dell’evasione fiscale e finanziamento dei fondi costituiti per sociale, anziani, famiglie in difficoltà e associazionismo".

Romano Francardelli