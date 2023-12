San Gimignano: approvata la variazione di bilancio . Ridistribuite più risorse

E’ stata approvata dal consiglio comunale l’ultima variazione di bilancio 2023 con il parere favorevole della maggioranza. Contrarie le minoranze. Fra le pieghe si trovano risorse per progetti scolastici, cultura, servizi sociali, associazioni, quartieri e frazioni. Una variazione spiegano il sindaco Andrea Marrucci e l’assessore al bilancio Gianni Bartalini, per confermare "risorse, con priorità ben definite: i servizi sociali (48mila euro), i contributi scolastici e per il diritto allo studio, i contributi affitti (con 80.100 euro di risorse comunali), le risorse per il finanziamento delle iniziative culturali per il periodo invernale-natalizio (per totali 115mila euro) oltre ai contributi esterni, per la cura del patrimonio, la cura di alcuni parchi per le frazioni (circa 100mila)". E ancora "Confermata l’esenzione totale dal pagamento della TARI per le utenze domestiche che dichiarano un ISEE fino a 15mila euro (62mila euro stanziati in totale a bilancio). Il Comune, precisano, continua a fare la propria parte di fronte a famiglie e a cittadini che versano in situazioni economiche difficili". E sottolineano "Abbiamo confermato le risorse per l’esenzione della Tari, rifinanziato il ‘conto affitti’ del 2022, di investire progetti educativi in sinergia con il nostro Istituto Comprensivo Folgore per complessivi 15mila euro; altri 28mila euro di contributo al punto di primo soccorso e 20mila euro per un bando per il tessuto associativo cittadino". Infine, spiegano Marrucci e Bartalini, su gli investimenti ci sono 100mila euro per l’apertura del nuovo Polo Museale di Santa Chiara, 90mila euro per progetti di viabilità e sicurezza stradale, 200mila per la realizzazione del parcheggio scambiatore in Fugnano (per un quadro tecnico da 650mila euro), altri 80mila per il progetto di numerazione civica e toponomastica a San Gimignano. Il Comune definito le risorse da allocare come compartecipazione per i lavori di riqualificazione del Santa Fina, pari a 1,5 milioni di euro, ora che la ASL ha appaltato i lavori per la prima fase cioè quella per la nuova Rsa da 40 posti". Insomma tanta roba.

R.F.