San Gimignano, ancora Carnevale

E’ ancora carnevale con l’atto secondo del corso mascherato dell’allegria, quattro carri, maschere musica e tanto altro con le storiche contrade di Maremma e Piazzetta. Come una volta. Dalle 15,30 fino a buio va in scena il Carnevale. Di San Gimignano dal palcoscenico naturale di tutto il centro storico con le sue origini che partono dai primi anni del secolo scorso. Tanta Storia e cultura. Da raccontare. Insomma di tutto,di più per tutti i gusti, specialmente per i più piccini. Ingresso libero. Scorre così il carnevale delle contrade dentro le mura. Rimesso in piedi e ri-costruito oramai da molti anni dai volontari e dal popolo delle contrade con la nuova associazione culturale "Carnevale di San Gimignano", con il sostegno del Comune ed alla presidenza Mattia Salvi. "Soddisfatto della festa e della partecipazione del pubblico con tanti bambini e famiglie in piazza nonostante il pungente freddo". Il commento a cuore aperto del presidente. E’ stato insomma un lavoro premiato sia dell’Associazione e sia dal popolo dei volontari delle due contrade che si sono rimboccati le maniche per ridare e vita, storia e cultura al carnevale. Di San Gimignano. Bravi. Ancora sfilate domenica 19 e 26 febbraio. Oggi durante il corso si aggiunge il gruppo dei giovani di ControCultura con balli di gruppo, si ritrova il"palco" viaggiante della musica; il carro dei "pagliacci", "l’incantatore di serpenti"; "la fattoria dei colori" e il burattino "Pinocchio" che non è passato inosservato dai più piccini e dai grandi. Opera costruita dal volontario artigiano Alfredino Brogioni di storica famiglia di artigiani del legno; dal nonno Ivo, al babbo Giuliano allo zio Piero.

Romano Francardelli