San Gimignano, ancora Carnevale

Per il calendario dopo il giovedì grasso, il ‘Berlingaccio’, sarebbe l’ultima domenica di Carnevale ma per San Gimignano la festa d’inverno continua con la sfilata dei carri delle due contrade di Maremma e Piazzetta fino a domenica prossima. Come dire l’ultimo giorno del martedì di carnevale sotto le torri, come da altre parti dal martedì il carnevale è stato spostato in avanti di qualche giorno in tempo della Quaresima. Quindi, oggi dalle 15,30 il sipario del carnevale e tutto il gruppo delle due contrade apre le sue scene per la terza sfilata dei quattro carri, due per parte rigorosamente a tema costruito dai volontari artigiani della cartapesta delle torri dei due rioni, accompagnati con tanta musica, maschere e il popolare gruppo dei giovani di ControCultura e tanta, tanta allegria. Per i più piccini che piace anche ai grandi. Ingresso libero. Come da antico copione il Carnevale a San Gimignano continua a macinare e raccontare storia e cultura dentro le mura con la fresca e dinamica Associazione Culturale del "Carnevale di San Gimignano" rimesso in piedi da quei volontari, il popolo delle contrade con il giovane presidente Mattia Salvi e tutto il resto, in tanti, con il sostegno del Comune, che oramai da molti anni ha riaperto e sfogliato le pagine di storia della antica festa dentro le mura con origini dei primi anni del Novecento e forse anche più indietro, con sfilate, feste e veglioni nella platea del Teatro dei Leggieri e passate al "Nuovo" di Tonino di Maso in via del Castello. Storia dell’altro ieri che continua a maniche rimboccate il pittoresco folklore storico del carnevale delle contrade di San Gimignano.

Romano Francardelli