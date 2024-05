San Gimignano alle urne. Il sindaco Andrea Marrucci presenta i suoi 12 candidati

Per il centro sinistra su il sipario. Pronti con la nuova squadra del ‘Centro Sinistra Civico per San Gimignano’ del candidato e riconfermato sindaco Andrea Marrucci presentata in sala di Cultura di via San Giovanni con un pubblico da grandi occasioni e fra i tanti ascoltatori gli ex sindaci Pier Luigi Marrucci, Marco Lisi e Giacomo Bassi. Dunque pronti via dei 12 candidati a consiglieri, sei donne e sei uomini, presentati da Marrucci che ha fatto da moderatore e chiamati uno per uno e, illustrato il programma elettorale, con il doppio voto di giugno sia amministrativo che europeo. E sia per il nuovo quinquennio del Centrosinistra Civico di San Gimignano illustrato alla città delle torri, patrimonio dell’umanità. Dei dodici ‘apostoli’ si fa per dire sia chiaro, con alla guida Andrea Marrucci sono stati riconfermati come capolista Sergio Kusmanovic 33 anni impiegato e già capogruppo uscente e di Valentina Tortelli 45 anni impiegata I nuovi arrivi Marco Belli 63 anni pensionato, Giulia Gammacurta, 32 imprenditrice alle strutture ricettive, Marco Giannelli, 41 anni imprenditore agricolo, Giulio Guazzini, 25 studente-lavoratore, Linda Lucii, 25 anni, tirocinante, Stefania Morganti 54, insegnante scuola primaria, Donella Mugnaini 68 anni pensionata, Simone Tabani 41, agente di commercio, Eleonora Testi 40 impiegata di banca, Silvio Viti 50 anni bancario. E fanno 12.

Per gli assessori sono riconfermati Niccolò Guicciardini, Gianni Bartalini, Daniela Morbis, esclusa Carolina Taddei alla Cultura. "Il Centrosinistra Civico San Gimignano è un progetto politico che raccoglie tante esperienze civiche attorno alle forze politiche del PD, IV e AVS". Le prime parole di soddisfazione di Andrea Marrucci, moderatore della serata, per aprire la campagna elettorale. Precisa e puntualizza. Sarà "una squadra di candidate e di candidati che esprime parità di genere, competenze, professionalità e amore per San Gimignano. Ringrazio tutte le 12 persone e tutte e tutti i sangimignanesi che si sono messe a disposizione di San Gimignano, candidandosi come consiglieri comunali. Il nostro è un progetto di comunità che mette al centro i valori della Costituzione, dell’Europa Unita, della libertà delle autonomie locali, dei diritti e dei doveri, dell’impresa e del lavoro, della lotta al cambiamento climatico". I temi principali. Con la parola d’ordine di tutti quella del dovere di recarsi alle urne.

Romano Francardelli